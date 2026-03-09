Live Nation llegó a un acuerdo preliminar con el gobierno de Estados Unidos para resolver un caso de monopolio presentado por el Departamento de Justicia, en un acuerdo que no implicaría la disolución de la empresa. El Departamento de Justicia y algunos estados de EE.UU. llegaron a un acuerdo con Live Nation, empresa matriz de Ticketmaster, menos de una semana después del inicio del juicio en Nueva York, según un alto funcionario del Departamento de Justicia. Sin embargo, otros 27 fiscales generales estatales se han negado a adherirse al acuerdo, argumentando que beneficia a Live Nation. En 2024, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia demandó a Live Nation, acusándola de operar un monopolio que “sofoca a su competencia” en la industria del entretenimiento en vivo. El gobierno intentó desmantelar la compañía, alegando que dominaba ilegalmente el mercado de venta de entradas y la promoción de conciertos, utilizando una “conducta excluyente” para ejercer una influencia desproporcionada sobre la mayoría de las salas de conciertos en vivo en Estados Unidos. El Departamento de Justicia, bajo la dirección de Donald Trump, continuó con el caso Live Nation, que se preveía tendría un impacto profundo en la industria de la música en vivo en Estados Unidos. Sin embargo, el mes pasado, la Casa Blanca destituyó a la principal responsable de la lucha antimonopolio de la agencia, Gail Slater, quien se había comprometido a continuar con gran parte de las medidas drásticas de la era Biden contra la consolidación corporativa. Mientras tanto, Kellyanne Conway, exjefa de campaña de Trump, ha asesorado a Live Nation. Este es el primer acuerdo antimonopolio importante alcanzado por el Departamento de Justicia desde la salida de Slater, que los críticos habían advertido que podría reforzar un alejamiento de la aplicación estricta de las leyes antimonopolio. Trump “emitió una orden ejecutiva el año pasado instruyendo a su Departamento de Justicia a restablecer la competencia en el mercado del entretenimiento en vivo”, declaró una persona familiarizada con el pensamiento de Slater. “Este acuerdo no cumple con este estándar. Lamentablemente, también socava lo que debería ser su sólida agenda de política nacional para la asequibilidad de cara a las elecciones intermedias de noviembre”. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La demanda se produjo en medio del creciente descontento entre fans, rivales, artistas y legisladores estadounidenses, quienes han acusado a Live Nation de abusar de su poder de mercado al cobrar tarifas exorbitantes y tomar represalias contra los locales que deciden colaborar con sus rivales. Esto se produjo tras un fiasco durante la venta de entradas del Eras Tour de Taylor Swift en 2022, cuando la página web de Ticketmaster se vio desbordada por una demanda masiva. Como parte del acuerdo, que deberá ser confirmado por un tribunal federal, Live Nation ofrecería un producto que permitirá a otras empresas de venta de entradas utilizar su tecnología. También cedería 13 recintos que posee o controla, una cifra que podría aumentar si otros estados se unen al acuerdo. Ticketmaster también debe ofrecer a los recintos la opción de firmar acuerdos no exclusivos que garanticen que una parte de las entradas no esté vinculada a la empresa. Live Nation no podrá tomar represalias contra los recintos que opten por opciones de venta de entradas distintas a las de Ticketmaster, ni bloquear el acceso de los artistas a los recintos si trabajan con otros promotores. La semana pasada, el tribunal reprodujo la grabación de una llamada telefónica en la que el director ejecutivo de Live Nation, Michael Rapino, amenazó con desviar los conciertos del Barclays Center de Nueva York si el recinto cambiaba a un servicio de venta de entradas rival. El Departamento de Justicia ha acusado anteriormente a Live Nation de no cumplir con soluciones similares destinadas a cambiar la conducta de la empresa. El acuerdo “abre mercados para otros competidores, lo que permitirá una competencia que antes no existía en la venta de entradas principal y en el espacio del entretenimiento en vivo”, dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia. “Esa competencia tendrá un impacto directo en la bajada de precios”, añadió. “También les dará a los consumidores más opciones y no sentirán que solo tienen que recurrir a Live Nation o Ticketmaster”. El Departamento de Justicia se habría enfrentado al riesgo de un proceso de apelación que duraría años si no hubiera llegado a un acuerdo, añadió el funcionario. “Nuestro principal objetivo en esta administración era brindar alivio al consumidor estadounidense, al asistente a conciertos estadounidense y a los fans estadounidenses lo antes posible”, afirmó. Pero la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien encabezó un grupo bipartidista de estados que demandaron a Live Nation, declaró el lunes que el acuerdo “no aborda el monopolio central de este caso y beneficiaría a Live Nation a costa de los consumidores. No podemos aceptarlo”. “Continuaremos con nuestra demanda para proteger a los consumidores y restablecer la competencia justa en la industria del entretenimiento en vivo”, añadió. Live Nation no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El acuerdo llega menos de un mes después de la salida de Slater, quien había enfrentado presión interna de la fiscal general de Estados Unidos Pam Bondi y sus aliados por su manejo de las investigaciones antimonopolio. Su salida sugirió que el ala populista MAGA, ansiosa por desafiar el dominio corporativo, estaba tambaleándose en un tira y afloja con una facción más favorable a las empresas que ha aceptado los esfuerzos de lobby de estas. El Departamento de Justicia autorizó la fusión de Ticketmaster y Live Nation sujeta a un acuerdo de 10 años con cláusulas que prohibían represalias contra los recintos que optaran por servicios alternativos de venta de entradas o promoción. Dicho acuerdo se modificó y prorrogó en 2019, tras ser acusado por el Departamento de Justicia de incumplir reiteradamente el acuerdo inicial.