La taiwanesa Hon Hai Precision Industry Co., mejor conocida como Foxconn, volvió a poner a México en el radar global de la manufactura tecnológica con una inversión adicional de u$s 136 millones destinada, todo apunta, a fortalecer su capacidad de producción de servidores para inteligencia artificial. No se trata de una iniciativa menor. A través de su filial en Singapur, Foxconn incrementó su participación en FII AMC México y en Ingrasys Technology México, ambas ligadas a su división de servicios en la nube. Aunque la empresa no detalló el objetivo puntual, fuentes industriales coinciden en que el plan responde a la creciente demanda de infraestructura para IA en América del Norte, un mercado que hoy se acelera al ritmo de gigantes tecnológicos y centros de datos. La apuesta se suma a una cadena de inversiones desde 2024, incluyendo la compra de terrenos y capital inyectado previamente en el país. Para Foxconn, México se consolida como un nodo estratégico en la relocalización de cadenas productivas, particularmente en sectores de alto valor como el de servidores avanzados, donde la empresa ya tiene una posición relevante. Sin embargo, el entusiasmo choca con una realidad estructural. La expansión de manufactura de alta tecnología exige condiciones que México aún no termina de garantizar. La disponibilidad de energía eléctrica confiable, clave para operaciones intensivas en datos, sigue siendo un cuello de botella en varias regiones industriales. A ello se suma la presión sobre el acceso al agua, un recurso crítico tanto para procesos productivos como para el enfriamiento de centros de datos. Otro frente es el talento. Si bien el país cuenta con una base manufacturera sólida, la especialización requerida para operar y escalar producción de servidores de IA demanda perfiles técnicos que aún son escasos. En este contexto, la inversión de Foxconn no solo refleja confianza, sino también un desafío: si México quiere capitalizar el boom de la IA, deberá cerrar brechas en infraestructura y capital humano con la misma velocidad con la que llegan los capitales. En el ecosistema empresarial, donde el éxito suele medirse por el cierre del trimestre, cabe destacar la figura de Eugenio Garza Lagüera como una lección de estrategia pura. La presentación del libro Eugenio Garza Lagüera: Liderazgo con propósito (de Editorial Clío), en el marco del 135 aniversario de Femsa, trasciende el homenaje para situarse en el centro de un debate necesario: la urgencia del largo plazo. Como señaló el presidente del Consejo de Administración de Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, en la presentación del libro coordinado por el historiador Javier Lara Bayón Garza, Lagüera poseía una “presbicia estratégica”: veía con nitidez lo que estaba lejos mientras otros se nublaban con la coyuntura. El mejor ejemplo de ello es Oxxo, la mayor cadena de tiendas de conveniencia del país. En el libro se afirma que, desde la perspectiva de la propia empresa, la marca es el manual perfecto de gestión de activos pues cuando el formato era deficitario y el mercado sugería el cierre, el Garza Lagüera se empeñó en mantener el rumbo, entendiendo que el valor de una red de distribución supera la pérdida operativa inmediata. Esa misma lógica lo llevó a buscar alianzas globales mucho antes de que la apertura comercial fuera una realidad ineludible en México. El resultado: Femsa es quizá la multilatina mexicana más fuerte. Otro legado por Garza Lagüera es que, bajo su liderazgo, el Tecnológico de Monterrey se consolidó como la mayor universidad privada de América Latina y la segunda institución de educación superior del país. Como apuntó el historiador Enrique Krauze, fundador y dueño de Clío, "la historia de México debe contarse a través de sus constructores". En Garza Lagüera entendió que la ética empresarial no termina en la oficina; su decisión de proteger el patrimonio de sus colaboradores en las crisis de 1976 y 1982 define un modelo de capitalismo consciente que hoy parece excepcional. Ticketmaster anunció una integración con Apple Music para habilitar nuevas funciones de descubrimiento de conciertos en México. La idea es conectar el consumo digital de música con la asistencia a eventos en vivo. La iniciativa permitirá a los usuarios encontrar conciertos cercanos directamente desde la aplicación, con recomendaciones basadas en sus hábitos de escucha. La boletera, propiedad de Live Nation Entertainment, se convierte así en la primera en integrarse de forma nativa con Apple Music, ampliando su presencia dentro del ecosistema de Apple, que ya incluye plataformas como Maps, Spotlight, Photos y Shazam. Según la compañía, esto facilitará un “camino fluido” desde escuchar música hasta comprar boletos. La nueva función incluye carruseles personalizados en la página principal, una pestaña dedicada a conciertos, integración en perfiles de artistas y notificaciones automáticas cuando un músico se presenta cerca. Cada evento enlaza directamente a Ticketmaster para completar la compra, reduciendo fricciones en el proceso. Sin embargo, el anuncio también abre preguntas sobre la creciente concentración del descubrimiento y comercialización de eventos en pocas plataformas. Al centralizar recomendaciones, distribución y venta dentro de un mismo entorno digital, Apple y Ticketmaster podrían reforzar su control sobre la relación entre artistas y audiencias, en detrimento de otras boleteras o canales independientes. Además, la personalización basada en datos de escucha plantea interrogantes sobre el uso de información de los usuarios y el sesgo en la visibilidad de eventos. ¿Qué conciertos se priorizan y bajo qué criterios? ¿Podrían ciertos artistas quedar relegados fuera del algoritmo? Con más de 1,000 millones de dispositivos activos en el ecosistema Apple, la integración promete alcance masivo. Pero también marca un paso más hacia la consolidación de un modelo donde descubrir, decidir y comprar entretenimiento ocurre dentro de un mismo circuito cerrado. Y... hablando de Apple, la compañía también anunció la expansión de su tecnología Tap to Pay en iPhone a México, con la que comercios podrán aceptar pagos sin contacto directamente desde el dispositivo, sin necesidad de terminales físicas adicionales. La herramienta —compatible con plataformas como Clip, Mercado Pago o Adyen— convierte al iPhone en un punto de venta móvil, permitiendo cobrar con tarjetas o wallets digitales mediante tecnología NFC. Esto refuerza la apuesta de Apple por integrar servicios financieros y comerciales en su ecosistema, en paralelo a su incursión en entretenimiento y descubrimiento de eventos.