Tras el triunfo de Argentina, las búsquedas a Dallas crecieron un 123%: paquetes y ofertas para un viaje exprés a alentar a Messi

En esta noticia Paquetes y ofertas para un viaje exprés a alentar a Messi

Si hay algo que caracteriza a todos los argentinos es su fanatismo por el fútbol. El triunfo de la Selección argentina frente a Argelia en Kansas City volvió a poner de manifiesto la ilusión de ver al equipo levantar, una vez más, la Copa del Mundo.

Tras el partido de este martes, las búsquedas hacia Dallas -sede del próximo encuentro, versus Austria- anotaron un incremento del 123 por ciento.

Según Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, cada vez que la albiceleste tiene un buen desempeño, el entusiasmo se traduce rápidamente en un aumento de búsquedas y reservas.

“La expectativa de seguir avanzando en la competencia, sumada a la pasión que genera el torneo, lleva a muchos fanáticos a armar las valijas sobre la marcha y sumarse a la experiencia única de alentar a la Selección en primera persona”, puntualizó.

Para quienes planean asistir al próximo partido, Despegar lanzó una serie de promociones con descuentos de hasta el 15 por ciento

Paquetes y ofertas para un viaje exprés a alentar a Messi

Para acompañar esta tendencia, la agencia de viajes puso en marcha la campaña “90 minutos de descuentos”. Se trata de una propuesta de promociones relámpago que incluye descuentos de hasta 20% en vuelos, hoteles y paquetes a destinos como Estados Unidos, Brasil, Colombia, México, Europa, Japón y Argentina.

Para quienes planean asistir al próximo partido, Despegar lanzó una serie de promociones con descuentos de hasta el 15 por ciento. Entre las ofertas se destacan paquetes a Colombia con Avianca; vuelos y paquetes a México con Copa Airlines; vuelos y paquetes a Estados Unidos con American Airlines; vuelos a Brasil con Gol y vuelos a Japón con Latam. Además, ofrecen un 15% de descuento en vuelos nacionales para quienes abonen con tarjetas Santander.

Algunas de las propuestas para disfrutar del torneo son las siguientes: