El aumento de los alquileres en abril es el más alto en 11 años, cuánto sale un monoambiente hoy

Los precios de los alquileres tuvieron el mes pasado un incremento del 10,1% y acumulan un 38,4% en lo que va del año. El de abril fue el mayor salto mensual desde que el sitio Zonaprop empezó a elaborar su informe mensual en 2012, incluso por encuma del ajuste que tuvo el mercado con la entrada en vigor de la ley de alquileres en julio de 2020.



El precio medio de alquiler de un departamento monoambiente se ubicó en $ 105.613. Un departamento de dos ambientes, en tanto, alcanza los $ 128.584 mensuales y uno de tres ambientes tiene un valor de $ 169.000 mensuales.

Los barrios de Palermo y Belgrano son los que tienen la oferta más cara en la ciudad con un valor medio de $ 165.061 y $ 152.104, respectivamente. En la zona media se encuentran Villa Crespo ($ 132.524), Villa Gral Mitre ($ 122.504) y La Paternal ($ 115.029). Los precios más bajos se encuentran en Mataderos ($ 98.003), Liniers ($ 99.268) y Flores ($ 104.432).

Se desacelera la caída de precios de venta

En la ciudad los precios de venta muestran una leve caída (0,4%) en abril y acumulan un 1,6% en los primeros meses del año. En 2022, la caída fue del 2,3% en el mismo período, lo que demuestra una desaceleración de la caída de precios.

El informe destacó que un departamento monoambiente en la ciudad tiene un valor de u$s 94.235, uno de dos ambientes y 50 m2 alcanza los u$s 113.515 y uno de tres ambientes y 70 m2, u$s 159.258.

En el año, los alquileres acumulan un incremento del 38,4%

Los barrios con los precios más elevados son Puerto Madero (u$S 5652 por m2), Palermo (u$s 2916 por m2) y Belgrano (u$s 2708 por m2). Por el contrario, los barrios más accesibles son Lugano (u$s 1035 por m2), Nueva Pompeya (u$s 1385 por m2) y La Boca (u$s 1449 por m2).

Sube la rentabilidad

La rentabilidad de los alquileres subió a 4,74% en abril. De esta manera, se necesitan 21,1 años de alquiler para recuperar la inversión de compra, un 21% menos que un año atrás. Los barrios San Cristóbal y Boedo muestran un retorno bruto de 6,3% y 5,8% anual, respectivamente. En ese sentido, son los mejores barrios para inversores que buscan renta. Por el contrario, Villa Devoto y Liniers son los que menor rentabilidad generan (3,9%).