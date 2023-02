Efecto inflación: se disparan las ventas de marcas propias de supermercados, que cuestan un 25% menos

Por la inflación y la caída de poder adquisitivo, gana lugar el consumo de segundas y terceras marcas, y de las etiquetas propias de los grandes supermercados. El cambio de hábitos se acentuó con la pandemia y persiste con la recesión y la búsqueda de ahorro en las compras diarias.

En 2022, las ventas de estos productos creció alrededor de un 20% interanual, con picos de hasta un 40% en determinadas categorías y canales en los meses de mayor incertidumbre económica. Esperan que este año se sostenga la tendencia, ante las subas de precios previstas.

LAS SEGUNDAS Y TERCERAS MARCAS GANAN PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS

De acuerdo a un relevamiento de Nielsen IQ, al administrar sus gastos, el 29% de los consumidores elige el producto de menor precio entre sus opciones preferidas, fenómeno que para la consultora se observa desde el inicio del coronavirus, cuando la Argentina ya encabezaba el ranking regional de mayor consumo de marcas blancas.

Pero el precio no es el único driver de la decisión de compra, aunque sigue siendo el principal. La mayor variedad de marcas propias que pusieron a disposición las cadenas de supermercados para dar respuesta a la creciente demanda se traduce en más ventas. Como en el caso de Delicious y St Wendeler de DIA, Ciudad del Lago y TopHouse de Coto, Cuisine & Co de Cencosud y Great Value de ChangoMâs.

Así, los grandes retailers siguen diversificando el surtido de etiquetas propias, que representan más del 15% de su facturación, cuando hasta hace cinco años la participación en el volumen total no llegaba a los dos dígitos.

Las marcas propias resultan hasta un 25% más baratas que las primeras marcas.

De esa manera, los principales jugadores del supermercadismo amplían la presencia en las góndolas de estas opciones que resultan hasta un 25% más baratas que las primeras marcas, con la inclusión de nuevas propuestas y lanzamientos a partir del trabajo junto a proveedores, con el foco puesto en la ecuación precio-calidad.

En ese sentido, el nivel de desarrollo de marcas propias en la Argentina es tres veces mayor que el promedio de América latina, según el informe de Nielsen IQ "Adaptación del consumidor al contexto: ¿Cómo ajustamos nuestro gasto ante la situación actual?". En el canal supermercadista, significan el 16% del total de las operaciones.

En cuanto a los productos de segundas y terceras marcas, 2022 fue un año de consolidación, según los números que maneja Scentia. En las grandes cadenas, representan el 28% del total de las ventas, considerando las transacciones de ambas. Las cifras crecen en mayoristas y comercios independientes, donde alcanzan el 37% y 42% de los tickets, respectivamente.

QUÉ PRODUCTOS DE MARCAS PROPIAS CONSUMEN LOS ARGENTINOS

Alimentos de almacén, lácteos y artículos de limpieza son las categorías que encabezan el consumo de las marcas propias, según Nielsen IQ. En el primer rubro, se destacan conservas de pescado, aceites, arroz y pastas secas; en el segundo sobresalen leches, fiambres, yogures y quesos blancos; y en el tercero figuran jabones, detergentes líquidos, limpiadores, desengrasantes, lavandinas y rollos de papel.

Pionera en el desarrollo de la categoría, DIA cosechó fanáticos con los más de 1000 artículos que llevan su nombre, de los cuales 75 son sin gluten, aptos para personas celíacas. Sacó al mercado 80 nuevas referencias en 2022. Entre los recientes lanzamientos, se encuentran cervezas artesanales y protectores solares.

"Buscamos constantemente mejorar la propuesta de marca propia con opciones de calidad a un precio competitivo. En este sentido, la innovación es clave: desarrollamos productos con un diferencial, pero a un precio que los clientes puedan o quieran pagar", señalaron desde la cadena de origen español, que trabaja con 200 proveedores pymes que elaboran la oferta de 'Productos DIA', mix que significa el 30% de sus ventas.

Por la suba de precios, se espera que siga creciendo el consumo de segundas y terceras marcas, al igual que de marcas blancas.

En tanto, para Carrefour, la participación de la marca propia significó el 21% de sus ventas en 2022, con un crecimiento de más del 15% comparado a 2021. Desde la cadena, aseguraron que uno de cada cinco productos que compran los clientes son 'Productos Carrefour'.

"Los más más elegidos son el atún, la leche larga vida entera y descremada, el puré de tomate, las galletitas, las pepas, las vainillas, el papel higiénico y los rollos de cocina", destacaron. Los últimos lanzamientos incluyen pizzas y empanadas pre-congeladas, pasta de avellanas, cápsulas de café, especias orgánicas, comida seca para mascotas, azúcar sin TACC, mermeladas y jugos orgánicos.



Para el desarrollo de este portafolio de más de 1500 ítems, la empresa trabaja con más de 100 proveedores, de los cuales el 98% son pymes certificadas que cumplen con normas de inocuidad y responsabilidad social empresaria (RSE) bajo parámetros de calidad testeados mediante doble auditoría, pruebas de laboratorio y la aprobación de consumidores.



En cuando a las perspectivas, de acuerdo a Nielsen IQ, para este año se espera una profundización del surtido 'no value' (es decir, del surtido de estos productos económicos), con una buena dinámica de las ventas y énfasis en los artículos de la canasta básica, de la mano de la innovación y la comunicación de su procedencia.