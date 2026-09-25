Línea de ensamblaje en una planta de Nissan en México. La firma mantiene el primer lugar en ventas en el país, concentrando el 17% de la cuota de mercado.

Nissan atraviesa por un panorama contrastante, mientras a nivel internacional lucha por mantenerse a flote en temas financieros, en México se mantiene como líder absoluto en ventas al menudeo, al representar aproximadamente 17% del mercado, de acuerdo con datos del Inegi.

Entre enero y agosto de este año, Nissan ha colocado más de 117 mil autos en México.

Entre enero y agosto de este año, la automotriz nipona logró colocar 172 mil 941 unidades y mantener el liderato nacional absoluto.

Además, la venta de autos nuevos se mantiene en niveles récord y con un crecimiento que duplica el de la economía.

“El comportamiento del mercado confirma que la movilidad conserva un lugar importante dentro de las decisiones de hogares y empresas. Sin embargo, mantener este ritmo dependerá de que la demanda encuentre condiciones que le permitan concretarse de manera responsable y sostenerse durante los próximos años”, explica Georgina Pons, directora de Operaciones de Nissan Vegusa.

La ejecutiva dice que el financiamiento se mantiene como uno de los factores principales que impulsan el crecimiento del sector automotriz en México, pues 465 mil 889 unidades se vendieron a crédito entre enero y agosto de este año, un incremento de 8.6% anual, según los últimos datos disponibles en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA).

Este crecimiento, dijo la directiva de Nissan Vegusa, ocurre mientras la tasa de referencia del Banco de México se mantiene en 6.50%, lo que coloca las condiciones de acceso al crédito entre las variables que definirán el comportamiento del mercado durante los próximos meses.

La competencia entre fabricantes, la disponibilidad de distintos segmentos y el crecimiento del financiamiento amplían las posibilidades para los consumidores; al mismo tiempo, elevan la responsabilidad de distribuidores y financieras para ofrecer información clara sobre precios, plazos y condiciones de contratación, abundó la directiva de la distribuidora guanajuatense.

Para Nissan Vegusa, la solidez del mercado dependerá tanto de conservar la demanda como de generar mayor certidumbre alrededor de cada operación.

“Un mercado sano requiere que el crecimiento de las ventas también se traduzca en relaciones sostenibles con los compradores. La claridad de la información, una orientación acorde con cada contexto y el seguimiento posterior a la adquisición son elementos que pueden fortalecer la confianza y evitar que el dinamismo actual dependa únicamente de promociones coyunturales”, agrega Pons.

Además, dijo, el desempeño de los siguientes meses estará condicionado por la evolución de las tasas de interés, el crecimiento del empleo, la inflación y la confianza del consumidor.

“Aunque las cifras acumuladas muestran un mercado resiliente, sostener esa trayectoria exigirá que la industria responda a un comprador más cuidadoso y consciente de las implicaciones financieras de largo plazo”, señaló Georgina Pons.