El desarrollo de vehículos voladores ha representado un anhelo constante en la tecnología del siglo XXI, enfrentando un progreso lento y múltiples obstáculos. Sin embargo, China ha tomado una decisión trascendental al aprobar los primeros servicios de aeronaves eVTOL destinados a vuelos turísticos.

La empresa EHang, en colaboración con su filial Heyi Aviation, logró obtener los certificados de operador aéreo en las provincias de Cantón y Anhui . Esta conquista representa un momento histórico en la consolidación de la movilidad aérea urbana a nivel mundial.

Cuáles son las principales características de los taxis aéreos de China

EHang ha realizado pruebas exitosas de sus taxis aéreos en condiciones reales, mostrando confianza en su desarrollo tecnológico futurista. El modelo EH216-S, desarrollado por la compañía china, es un vehículo aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical diseñado para el transporte urbano .

Este innovador taxi volador tiene capacidad para dos pasajeros y opera mediante baterías eléctricas. En términos de rendimiento, ofrece una autonomía de 35 kilómetros y puede alcanzar una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, lo que lo hace adecuado para desplazamientos cortos en entornos urbanos.

Cuándo comenzarán a circular los taxis aéreos en China

La fecha estimada para el funcionamiento regular de estos vehículos es el año 2030. Para entonces, se espera que puedan operar de manera habitual en ciudades chinas que cuenten con la infraestructura adecuada, incluyendo plataformas específicas de despegue y aterrizaje.

China quiere aprobar los taxis aéreos para el 2030 archivo

Antes de obtener su autorización oficial, el modelo completó diversos vuelos de prueba en ciudades como Guangzhou y Hefei.

China proyecta que para 2030 los taxis voladores como el EH216-S estarán integrados en el sistema de transporte urbano común. El objetivo principal es permitir traslados rápidos y eficientes en zonas de alto tráfico vehicular.

De cumplirse los plazos establecidos, China se convertiría en el primer país en implementar un sistema de movilidad aérea urbana con vehículos eVTOL autónomos en el mundo. Este proyecto futurista cuenta con el respaldo de pruebas realizadas y certificaciones oficiales que autorizan su uso en entornos turísticos.