El presidente Javier Milei creó una cuenta en redes sociales llamada “Oficina de Respuesta Oficial” para desmentir las fake news de los periodistas y difundir información sobre los actos públicos de Gobierno. “Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura“, aseguraron en un comunicado. “Para desenmarcar mentiras y operaciones de los medios. Fin“, sumó el Presidente Milei al difundir la medida. El ministro de Economía, Luis Caputo, también compartió una publicación calificándolo de “excelente” y hasta el asesor presidencial, Santiago Caputo, salió a respaldarlo. “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja”, publicó. Como antecedente de esta medida, el jefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, hace tres meses ya había organizado un canal de streaming llamado “Fake, 7, 8″ dedicado a exponer y responder a los artículos periodísticos que denunció como falsos. El improvisado programa desenfocaba los nombres de los medios en un intento de no revelarlos, aunque él mismo reconocía que eran evidentes. Finalmente fue suspendido y solo contó con ocho episodios. Las conferencias de prensas del exsecretario de Comunicación y Medios ya habían disminuido su frecuencia antes de que asuma como ministro coordinador y, desde entonces, no se asignó a un nuevo portavoz del Gobierno. Desde la Casa Rosada alegaban que él era “irremplazable” como tal y Adorni quedó en doble funciones: cuando el Gobierno anuncia las medidas de Gobierno, lo hacen los propios ministros. En el interín, tanto el jefe de Gabinete como el propio Jefe de Estado se dedican en sus cuentas personales de X a difundir y responder a las noticias falsas que circulan en los medios tradicionales. “No odiamos suficiente a los periodistas”, por caso, con su abreviación “NOLSAP”, se convirtió en una frase emblema del Presidente en redes sociales. “La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", comunicaron desde la nueva cuenta en X, luego compartida por la Vocería Presidencial. En esa línea, se compararon con los sectores políticos “de izquierda” que “censuran a los opositores tanto en medios tradicionales como en las redes sociales" y argumentaron que, en contraria de esa política, desde el oficialismo “vamos a combatir la desinformación brindando más información”. Además, subrayaron que el Gobierno de Milei cortó la pauta oficial -una de las primeras medidas de Milei- y le atribuyó a eso que “desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa”. “Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada. Tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos. La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, agrega el comunicado oficial. Esta iniciativa de Milei se asemeja a la política contra las “fake news” que lleva adelante hace años su par estadounidense y aliado estratégico, Donald Trump. La Casa Blanca incluso tiene una página web oficial llamada "Mediabias" que oficia como Hall of Shame que le pone un sello de “expuesto” a los logos de los medios junto a una especie de premio irónico a los que llama “delincuente mediático semanal”. Esta política también está presente en las redes sociales: en X se llamada “Raid Response 47″, una cuenta oficial del Gobierno de los Estados Unidos que se describe como “apoyando la agenda de América y haciendo responsables a los creadores de Fake News. MAGA!”