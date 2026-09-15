Hay palabras que parecen haber sido hechas para volver. Bronca es una de ellas. Tiene algo áspero en el sonido y algo todavía más áspero en el significado: enojo, disgusto, irritación. En el español criollo también quedó asociada a una reacción más colectiva, a ese momento en que el malestar deja de ser individual y empieza a buscar una forma de expresión.

No hace falta ir demasiado lejos para encontrar una de las expresiones culturales más conocidas de esa idea. En 1970, cuando la Argentina todavía estaba bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y el rock nacional comenzaba a construir su propio lenguaje, Miguel Cantilo escribió “La marcha de la bronca”, interpretada por Pedro y Pablo junto con Jorge Durietz. La canción se convirtió en una pieza emblemática de la música de protesta y atravesó los años de censura que siguieron.

Pedro y Pablo hoy, (instagram de la banda)

“Bronca porque está prohibido todo”, dice uno de los versos de aquella canción. Y más adelante aparece otra frase que terminó condensando buena parte de su espíritu: “Bronca que también es esperanza”.

Más de medio siglo después, la palabra vuelve a salir de una canción y entra en el nombre de una movilización. La Marcha de la Bronca fue convocada para este sábado 19 de septiembre por organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, feministas, ambientales y de derechos humanos vinculadas principalmente con la izquierda. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzará a las 15.30 en el Congreso y terminará en Plaza de Mayo.

El nombre no es un detalle menor. Los organizadores eligieron una palabra que ya tiene una historia política y cultural propia en la Argentina. Pero la movilización de 2026 tiene sus propios reclamos: salarios e ingresos, jubilaciones, despidos, endeudamiento, tarifas, discapacidad, educación y distintas medidas del Gobierno de Javier Milei aparecen entre los motivos planteados por los convocantes.

Y hay otro elemento que atraviesa la convocatoria: el papel de Myriam Bregman. Formalmente, la marcha no es presentada como un acto partidario de la diputada ni lleva su nombre. Pero Bregman aparece entre sus principales impulsoras y fue una de las dirigentes que llamó públicamente a participar.

NA/Claudio Fanchi

Marcha de la Bronca: cuándo es y a qué hora comienza

La Marcha de la Bronca será el sábado 19 de septiembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria comenzará a las 15.30 horas en Plaza Congreso. Desde allí, la columna avanzará hacia Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central.

La jornada tendrá también concentraciones y movilizaciones en distintas ciudades del país. La organización difundió convocatorias en prácticamente todas las regiones y provincias, con horarios que varían según cada localidad.

La convocatoria nacional fue presentada como una jornada de protesta contra las políticas del Gobierno y como parte de un plan de movilización que los organizadores pretenden extender hacia nuevas medidas de fuerza.

Marcha de la Bronca: cuál será el recorrido en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido previsto será:

Plaza Congreso → Avenida de Mayo → Plaza de Mayo.

La concentración inicial está prevista para las 15.30 en las inmediaciones del Congreso. Los organizadores señalaron que la columna avanzará por Avenida de Mayo, aunque dejaron abierta la posibilidad de utilizar algunas diagonales para el ingreso a la Plaza de Mayo.

La marcha de la bronca arrancará en Plaza Congreso.

En Plaza de Mayo está previsto un escenario y la lectura de un documento elaborado por las organizaciones participantes.

Según adelantaron los organizadores, el documento será leído en el cierre de la movilización y participarán representantes de distintos sectores que forman parte de la convocatoria.

También se anunció la participación de artistas, aunque al momento de la convocatoria algunos nombres todavía no estaban confirmados.

¿Quiénes convocan a la Marcha de la Bronca?

La convocatoria reúne a un conjunto heterogéneo de organizaciones de izquierda y sectores sociales.

Entre los espacios mencionados aparecen:

organizaciones sindicales y delegados;

agrupaciones de trabajadores;

centros de estudiantes;

organizaciones de derechos humanos;

agrupaciones feministas;

colectivos ambientales;

organizaciones sociales y territoriales;

agrupaciones de jubilados;

artistas y trabajadores de la cultura;

partidos y organizaciones de izquierda.

La convocatoria también recibió adhesiones de distintos sectores sindicales y de trabajadores. Entre los mencionados públicamente aparecen organizaciones vinculadas al Hospital Garrahan, docentes y agrupaciones universitarias.

Entre las referencias políticas aparecen dirigentes del Frente de Izquierda y Unidad y de los espacios que lo integran, entre ellos Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Bodart y Celeste Fierro, además de organizaciones como el PTS y el MST.

El Partido Obrero también se manifestó como convocante. En un texto publicado por Prensa Obrera, el espacio llamó a participar de la movilización y planteó como horizonte una huelga general contra el Gobierno.

La composición definitiva de la movilización tampoco está completamente cerrada. Mientras las organizaciones impulsoras buscan ampliar la convocatoria a sindicatos, movimientos sociales y otros sectores, no todas las organizaciones consultadas confirmaron su participación.

Barrios de Pie, por ejemplo, señaló a este diario que no convoca a la marcha. Desde la Federación de Aceiteros, en tanto, indicaron que algunas organizaciones del FreSU recibieron invitaciones, aunque todavía no tenían información sobre una definición colectiva.

Myriam Bregman y la Marcha de la Bronca: qué vínculo tienen

La relación entre Bregman y la marcha es uno de los aspectos políticos que rodean la convocatoria.

La diputada nacional aparece públicamente como una de las impulsoras de la movilización. En declaraciones difundidas en la previa, Bregman planteó: “Proponemos transformar la bronca en organización y movilización” y reclamó que los sindicatos abandonen la pasividad y organicen un plan de lucha contra las políticas del Gobierno.

Por eso, aunque la marcha no fue formalmente presentada como una actividad electoral de Bregman, su figura tiene una presencia visible en la organización y en la difusión de la convocatoria.

La cuestión adquiere otra dimensión por el escenario político hacia 2027. Bregman aparece en distintos estudios recientes con niveles relativamente altos de imagen positiva frente a otras figuras políticas.

Por ejemplo, una medición de Atlas Intel/Bloomberg difundida en agosto registró 43% de imagen positiva y 51% negativa para Bregman. Otra medición de la Universidad de San Andrés, realizada sobre 25 dirigentes, registró 36% positiva y 45% negativa, lo que arrojó un diferencial de -9 puntos, el menos negativo de ese relevamiento. Los resultados varían según la consultora, el universo y la fecha del trabajo de campo.

En ese contexto, el protagonismo de Bregman en la Marcha de la Bronca también generó lecturas sobre la relación entre la construcción política de su figura y la movilización social.

Una publicación de Política Obrera, una organización que mantiene diferencias políticas con el resto de los sectores de la izquierda que impulsan la marcha, fue particularmente explícita. En un artículo titulado “Una ‘bronca’ sin contenido, ‘convocada’ por Myriam Bregman”, cuestionó el carácter de la convocatoria y sostuvo que podía funcionar como una acción preelectoral.

La propia organización de la movilización, en cambio, la presenta como una convocatoria amplia, que busca reunir reclamos de distintos sectores y convertir el malestar social en organización y protesta.

Marcha de la Bronca: qué reclaman los organizadores

Los reclamos no están concentrados en una única cuestión.

La convocatoria busca reunir demandas de distintos sectores sociales y laborales. Entre ellas aparecen:

reclamos salariales;

aumento de jubilaciones;

rechazo a despidos;

cuestionamientos al endeudamiento de las familias;

rechazo a aumentos de tarifas;

reclamos de personas con discapacidad;

demandas de trabajadores de la salud;

reclamos de docentes y trabajadores universitarios;

defensa de derechos laborales;

críticas a distintas políticas económicas del Gobierno.

La consigna política central es el rechazo al programa de Milei y el pedido de un plan de lucha que, según los convocantes, debería desembocar en una huelga general.

El Partido Obrero, por ejemplo, planteó en uno de sus documentos que la movilización debe reunir a trabajadores endeudados, jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de fábricas y distintos sectores sindicales.

Marcha de la Bronca: dónde se hace en el resto del país

La movilización no estará limitada a la Ciudad de Buenos Aires.

La convocatoria difundida por los organizadores incluye concentraciones en numerosas ciudades. Entre ellas aparecen La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Córdoba, Carlos Paz, Mendoza, San Rafael, Posadas, Oberá, Neuquén, San Martín de los Andes, Salta, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, Rosario, Santa Fe, Paraná, Gualeguaychú, Viedma, Cipolletti, General Roca, Ushuaia y Río Grande, entre otras.

Los horarios y lugares son diferentes según cada localidad.

En Rosario, por ejemplo, la convocatoria está prevista para las 16 en Plaza San Martín, con marcha hacia Plaza 25 de Mayo. En Santa Fe, la concentración será a las 16.30 en Plaza del Soldado. En Córdoba capital, el punto de encuentro será Colón y General Paz a las 17.

En Mendoza, la concentración está anunciada para las 17 en el KM 0. En Neuquén capital, para las 16.30 en el Monumento a San Martín. En Salta, a las 17 en Plaza 9 de Julio, y en San Miguel de Tucumán, a las 17 en Plaza Yrigoyen para marchar hacia Plaza Independencia.

La nómina difundida por los organizadores incluye además localidades de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Chaco, Tierra del Fuego y otras provincias.

Qué pasará en Plaza de Mayo

La movilización porteña tendrá su cierre en Plaza de Mayo, donde está previsto un escenario y la lectura de un documento común elaborado por las organizaciones participantes.

Sin embargo, el texto todavía no está cerrado. Fuentes vinculadas con organizaciones convocantes confirmaron a El Cronista que existe un borrador y que el documento definitivo continuará en discusión hasta una reunión prevista para la tarde del miércoles.

“Se va a leer un documento, sí”, señalaron desde uno de los sectores que participa de la convocatoria. Según esa fuente, “aún se está redactando porque solo hay un borrador” y la reunión para terminar de definirlo se realizará al día siguiente.

La Plaza de Mayo, destino final de la marcha

La organización anunció también la participación de artistas y anticipó un cierre musical, aunque algunos nombres todavía no habían sido confirmados.

Los organizadores estimaron que la concentración podría reunir a varias decenas de miles de personas, aunque se trata de una estimación propia y no de una cifra verificada de asistentes.

El operativo de seguridad para la Marcha de la Bronca

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que aplicará el protocolo antipiquetes durante la movilización.

Según declaró la cartera, habrá un dispositivo especial en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo.

La aplicación del protocolo puede incidir en el tránsito y en la circulación por las zonas involucradas durante el desarrollo de la protesta.







