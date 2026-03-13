La contratación de profesionales argentinos por empresas del exterior volvió a crecer en 2025. Según el último reporte global de la plataforma de recursos humanos Deel, la cantidad de trabajadores del país contratados por compañías extranjeras aumentó 25% en el último año. El informe, que analiza más de un millón de contratos laborales de más de 37.000 empresas en todo el mundo, confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años: el talento argentino se convirtió en uno de los más demandados para integrar equipos remotos. De hecho, Argentina aparece como el país con mayor número de profesionales contratados en América latina a través de la plataforma, lo que la ubica al frente del ranking regional de talento remoto. El incremento en la demanda se da incluso en una situación en la que el tipo de cambio ya no es tan favorable para la exportación de servicios. Lo cierto es que, incluso con el dólar planchado, el talento local sigue siendo requerido por sus habilidades técnicas, nivel de inglés y un huso horario alineado con los Estados Unidos. Los principales mercados interesados en los profesionales argentinos son Estados Unidos, México y Uruguay. Sin embargo, otros países de la región -como Paraguay, Costa Rica y Panamá- también comenzaron a mostrar interés por perfiles locales. En los últimos años, además, distintos informes del mercado laboral ya habían detectado un crecimiento sostenido del trabajo remoto desde la Argentina. Relevamientos publicados en 2024 mostraban que la contratación de profesionales locales por empresas del exterior venía creciendo con fuerza, impulsada principalmente por la demanda de perfiles tecnológicos y el avance del trabajo distribuido a nivel global. El liderazgo argentino también se refleja en el mapa de ciudades. Buenos Aires se ubicó nuevamente en el primer puesto del ranking latinoamericano de ciudades con mayor número de profesionales contratados por empresas del exterior, según el informe. En la clasificación global, además, la capital argentina aparece en el cuarto lugar entre las ciudades con más trabajadores remotos contratados en el mundo, lo que refuerza su posición como uno de los principales hubs de talento para el trabajo distribuido. Otra ciudad argentina también aparece en el ranking regional: Córdoba ocupa el puesto número nueve entre las ciudades latinoamericanas con mayor volumen de talento contratado para trabajar para el exterior. Entre los profesionales argentinos contratados por empresas extranjeras predominan los perfiles vinculados a tecnología y análisis de datos. Los puestos más demandados son analistas de datos, desarrolladores de software, analistas de recursos humanos, gerentes de relaciones comerciales y desarrolladores de interfaces de usuario (UI). La presencia de este tipo de roles refleja el peso que siguen teniendo los perfiles tecnológicos en el mercado global de trabajo remoto. El informe también muestra cambios en la forma en que los trabajadores argentinos reciben sus ingresos. En 2025, el 90% de los freelancers retiró sus pagos en dólares, mientras que apenas 6% lo hizo en pesos. En paralelo, la adopción de criptomonedas vinculadas al dólar también comienza a ganar espacio. Argentina lidera a nivel mundial el uso de stablecoins entre freelancers, con una participación de 1,2%, según el reporte. Sin embargo, la internacionalización del mercado laboral no se limita a la exportación de talento. El informe destaca la cantidad de empresas argentinas que comenzaron a contratar profesionales fuera del país aumentó 43% en 2025. En la mayoría de los casos, las compañías locales buscaron talento en Colombia, Brasil y México para escalar sus operaciones.