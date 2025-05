Esta es la profesión más demandada para trabajar remoto desde la Argentina: no es tecnológica

Desde hace varios años, la posibilidad de hacer trabajo remoto para el exterior seduce a muchos argentinos. Tener un ingreso fijo en dólares y poder prestar servicios desde cualquier lugar son opciones tentadoras. Sin embargo, no estaban al alcance de cualquier profesión. Sin dudas, los puestos más requeridos estaban relacionados con el mundo de la tecnología.

Un estudio realizado por Deel, compañía especializada en la gestión de contratos transfronterizos, señala que hay una profesión no relacionada con la tecnología que, en la Argentina, ya se ubica como la más demandada. Las compañías recurren a ellos por su alta calificación y el elevado nivel técnico que presentan.

Según el reporte Estado de la Contratación Global 2024, el año pasado la contratación de contadores argentinos creció un 87%. El informe señala que aunque países como Filipinas y los Estados Unidos siguen liderando la contratación de contadores, la Argentina se consolida como uno de los destinos emergentes más atractivos para empresas. El 94% de los talentos argentinos contratados a través de Deel eligieron cobrar sus salarios en dólares, lo que confirma el atractivo del trabajo remoto como vía de acceso a mejores ingresos.

"Los contadores comienzan a ser los nuevos ingenieros en sistemas. Su conocimiento técnico, dominio de herramientas digitales y adaptabilidad al trabajo remoto los vuelve altamente competitivos en el escenario internacional", afirma Natalia Jiménez, directora Regional de Deel para Latinoamérica.

Entre los primeros

El reporte señala, además, que la Argentina sigue siendo el país con mayor número de personas contratadas por empresas globales en América latina, y uno de los cinco primeros a nivel mundial, junto con Estados Unidos, India, Filipinas y Gran Bretaña. En 2024, las contrataciones de profesionales argentinos para trabajar en el exterior aumentaron un 54%, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, México y, más recientemente, Paraguay, Francia e India.

El salario promedio para los contadores argentinos que trabajan en forma remota para otros mercados supera los u$s 23.000 al año. Sin embargo, en roles especializados o en mercados de alta demanda, los sueldos pueden acercarse a u$s 43.000, destaca la herramienta Salary Insights, sobre datos de más de 500.000 contratos a nivel global. Esto subraya el atractivo de la profesión, especialmente para quienes son contratados por empresas extranjeras.

Capital del trabajo remoto

Una muestra más del protagonismo argentino es que Buenos Aires encabeza el ranking global de ciudades más elegidas para trabajar en remoto para empresas internacionales, por encima de Londres, Bogotá, Lahore (Pakistán) y San Pablo. Córdoba y Rosario también se suman al top ten, lo que indica que el talento argentino no necesita relocalizarse para acceder a oportunidades globales.

Por último, el informe de Deel también revela un fuerte crecimiento en las contrataciones de la Generación Z en Argentina, con un aumento del 112% en el último año. Este grupo etario, compuesto por personas menores de 27 años, fue además el que más vio incrementados sus salarios en dólares durante 2024.

El Reporte del Estado de la Contratación Global analiza más de 1 millón de contratos en 150 países y miles de fuentes externas para detectar las principales tendencias laborales. Entre ellas, el auge de profesiones no tecnológicas como la contabilidad confirma que la globalización del trabajo ya no es exclusiva de la industria IT.