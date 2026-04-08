La empresa argentina de coworking HIT Cowork avanzó con un nuevo esquema de oficinas “all inclusive” en su sede de HIT Polo, frente al Hipódromo de Palermo, donde integró en un mismo edificio servicios que van desde estudios de streaming y espacios para eventos hasta propuestas de gastronomía, peluquería y bienestar. El edificio, que demandó una inversión de u$s 6 millones, cuenta con 5000 metros cuadrados (m2) y está enfocado en clientes corporativos. Los puestos de trabajo se alquilan entre u$s 500 y 550 y ya tiene contratos con compañías como Universal Studios y Pandora. “Queremos que las personas disfruten de venir a trabajar. La oficina dejó de ser un lugar donde uno va por obligación. Buscamos que sea un espacio donde se quiera estar”, señaló Uri Iskin, CEO y cofundador de la compañía. La propuesta en HIT Polo concentra en una misma sede servicios que la empresa venía desarrollando en paralelo. Entre ellos, aparecen espacios destinados a la producción de contenido, con estudios de streaming y áreas equipadas para grabaciones internas. El edificio también incorpora un auditorio preparado para eventos híbridos, utilizado para presentaciones, lanzamientos y encuentros empresariales. A eso se suma la unidad gastronómica, con cafetería propia, almuerzos corporativos y catering dentro del edificio, y una oferta vinculada al bienestar, que incluye salas de descanso, masajes y alianza con SportClub. En mayo, la propuesta se ampliará con la incorporación de la peluquería “MALA” dentro del edificio. Además de los espacios de trabajo, HIT desarrolló áreas vinculadas a eventos, gastronomía y bienestar. Según la empresa, el negocio de eventos representa cerca del 30% de su facturación. “Buscamos aprovechar los espacios y extender la actividad más allá del horario tradicional”, había explicado Gabriel Bucher, cofundador y CCO de HIT. HIT comenzó en 2015 como desarrolladora inmobiliaria en Buenos Aires, con un modelo centrado en alquilar edificios, refaccionarlos y subalquilarlos. Con el tiempo, reorientó su negocio hacia oficinas flexibles con servicios integrados. “El cambio fue natural. Las empresas ya no querían contratos de diez años ni hacerse cargo de la gestión operativa de los edificios. Buscaban agilidad y foco en su negocio”, explicó Iskin en una entrevista en El Cronista. Hoy la compañía administra más de 50.000 m2 de oficinas flexibles, con niveles de ocupación cercanos al 90%, y factura más de u$s 20 millones anuales, según datos de la empresa. Actualmente, cerca del 70% de sus ingresos proviene de empresas, un segmento que ganó peso frente a freelancers y startups. Entre las compañías figuran Universal Studios, Pandora, ZS, Quinto Andar, Brainlabs, Vicuña, DiDi, Clip, Stellantis, Mujer Financiera y Farmacity. Se trata de empresas de distintos sectores que en los últimos años empezaron a trasladar parte de sus equipos a oficinas tercerizadas. A ese grupo se suma Uber, que tendrá presencia en HIT HUB en el marco de su plan de expansión en la Argentina. Uber relanzó Uber Eats en la Argentina, tras casi cinco años afuera, en un contexto de crecimiento del delivery. El movimiento forma parte de un plan de inversión de u$s 500 millones para expandir su operación en el país. Según explicaron desde la empresa, la operación local -con presencia en más de 50 ciudades- viene creciendo a tasas de doble dígito, lo que permite acelerar la incorporación de nuevos servicios sobre la misma plataforma.