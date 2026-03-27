Uber Eats vuelve a la Argentina en un contexto muy distinto al que encontró cuando decidió retirarse. La compañía relanza su servicio de delivery tras casi cinco años, apoyada en un mercado que crece a tasas de doble dígito y en una base de usuarios que ya está consolidada a partir del negocio de movilidad. El desembarco se encuadra en el plan de plan de inversión de u$s 500 millones que la compañía anunció la semana pasada, con foco en expansión, desarrollo de producto y acuerdos comerciales. “El negocio cambió. La adopción de la tecnología creció muchísimo y hoy tenemos una base de usuarios que no existía cuando estábamos antes”, dijo Juan Martín Capellini, líder de Uber Eats, durante una entrevista en el programa Cuentas Claras, de El Cronista Stream. En los últimos años, Uber consolidó su operación en la Argentina y hoy está presente en más de 50 ciudades, en las 24 provincias. Ese crecimiento, que según la compañía se da a tasas superiores al 50% anual en el negocio de movilidad, es uno de los pilares sobre los que se apoya el relanzamiento de Eats. “Argentina está mostrando tasas de crecimiento que no vemos en otros lugares del mundo, con niveles de doble dígito altos. Eso genera una oportunidad muy grande para seguir sumando servicios sobre una base que ya existe”, agregó Capellini. La lógica es directa: una mayor base de usuarios reduce el costo de adquisición y permite acelerar la adopción de nuevos servicios dentro de la misma plataforma. En este caso, la apuesta es integrar el delivery dentro de la aplicación de Uber, eliminando la necesidad de descargar una app adicional y simplificando la experiencia del usuario. “Antes eran dos aplicaciones distintas. Hoy podemos simplificar la experiencia en una sola plataforma”, señaló. A la expansión de la plataforma se suma un cambio más profundo: el del consumidor. El delivery dejó de ser una opción ocasional para convertirse en un hábito extendido, impulsado primero por la pandemia y luego consolidado como parte del consumo cotidiano. “Todos los restaurantes con los que hablamos ven que los pedidos por delivery vienen creciendo. La demanda está ahí y sigue creciendo”, destacó el ejecutivo. En ese contexto, el desafío ya no es instalar el servicio, sino mejorar la propuesta de valor. Uno de los ejes estará puesto en el precio. La compañía busca romper con la percepción de que pedir por delivery es más caro que consumir en el local. “La gente piensa que el delivery es más caro que ir al restaurante. Nosotros queremos que eso no pase. Queremos que el precio que ves sea el que pagás, sin sorpresas”, añadió, en línea con la lógica que Uber ya aplica en su negocio de movilidad. El relanzamiento también llega con ajustes en el producto. La compañía apunta a desarrollar una oferta más segmentada, con foco en categorías y nichos que hoy tienen menor visibilidad dentro de las aplicaciones. Entre ellos, aparecen bodegones y comercios de cercanía, que podrían encontrar en la plataforma un canal de crecimiento. “Hay muchos restaurantes que no tienen visibilidad en las aplicaciones y ahí hay una oportunidad. Queremos trabajar con ellos y construir una buena oferta”, dijo. En paralelo, el objetivo es mejorar la experiencia tanto para el usuario como para los restaurantes. “Construir un producto que funcione bien para comercios es distinto que hacerlo para consumidores. Cómo llega la orden, qué información tienen, cómo se liquida a fin de mes: todo eso es clave”, detalló. El despliegue comenzará en Córdoba y continuará con al menos cuatro ciudades adicionales durante el año. El objetivo es replicar la cobertura de Uber y operar en todos los mercados donde la plataforma ya tiene presencia. “Vamos a lanzar en Córdoba y después en otras ciudades. La idea es estar en todos los lugares donde ya opera Uber”, explicó. Ese avance se dará en un escenario competitivo, con jugadores consolidados en el negocio. Sin embargo, desde la compañía consideran que el crecimiento del mercado abre espacio para nuevos participantes. “Cuando un mercado crece a estos niveles, hay lugar. Todavía hay mucho para crecer en penetración de delivery”, señaló. La apuesta final es más amplia: convertir la plataforma en un ecosistema capaz de entregar cualquier producto en el hogar, desde comida hasta supermercados y otras categorías de retail. “La visión es que puedas recibir en tu casa todo lo que necesites”, cerró.