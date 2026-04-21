La empresa automotriz Renault se posiciona como líder en ventas en España, destacando su modelo más exitoso en el mercado. Este es el Captur, un SUV híbrido que se distingue por ofrecer confort en los trayectos y por su tecnología avanzada, la cual facilita una conducción más eficiente. En este contexto, según ha informado el medio Expansión, Renault ha comercializado en el país 28.000 vehículos producidos en sus instalaciones de Valladolid y Palencia, lo que equivale al 55% de sus ventas en 2025. Así, el Renault Captur, con un precio a partir de 22.226 euros, se ha consolidado como el automóvil más vendido en España, con un total de 12.368 unidades matriculadas. El Renault Captur se presenta con una gama de motorizaciones que combinan eficiencia y versatilidad. Su versión full hybrid E-Tech 160 CV destaca por su equilibrio entre potencia, autonomía y reducción de consumo, aunque también se ofrecen otras variantes adaptadas a diferentes necesidades. Entre las distintas opciones se encuentran las siguientes: El Captur se distingue por su estilo singular, complementado por un interior diseñado para la comodidad y la funcionalidad. Su espacio interior versátil y la capacidad de su maletero lo posicionan como una opción práctica para familias y viajes prolongados. De ese modo, entre sus características destacan: En el ámbito tecnológico, el Captur integra soluciones digitales que optimizan la conducción y enriquecen la experiencia de viaje. Su sistema multimedia se complementa con conectividad avanzada y diversas asistencias que refuerzan la seguridad, entre las cuales se destacan: