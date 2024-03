Como las low cost, ahora Aerolíneas cobrará el equipaje en vuelos nacionales

En medio de su proceso de reorganización, Aerolíneas Argentinas realizó un cambio en su cuadro tarifario que implica el pago extra de equipaje, en línea como operan las low cost Flybondi, JetSmart, Sky Airline y Arajet, aerolíneas que ofrecen vuelos domésticos e internacionales en el país. La modificación aplica a vuelos de cabotaje.

Los tickets más económicos ya no incluyen la posibilidad de llevar equipaje de mano gratis . En pasajes de la categoría 'Promo', no se incluye equipaje de mano en tickets emitidos a partir del 5 de marzo y solo se permite llevar un artículo personal de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). En tanto, los pasajes 'Base' no incluyen equipaje en bodega (se permite únicamente con cargo extra) en tickets emitidos también desde el 5 de marzo, pero sí permiten llevar un artículo personal de 3 kilos y un carry on de 8 kilos.

Además, para emisiones desde la misma fecha, se unifica la penalidad por cambios en un único cargo en las familias tarifarias 'Promo', 'Base' y 'Plus': se elimina la distinción de cambios pre y post partida y por 'no show' (por no presentarse a tomar el vuelo).

Por su parte, las tarifas 'Plus', 'Flex' y 'Premium Economy' continuarán permitiendo llevar a bordo, incluido en el precio del pasaje, equipaje en bodega: un bulto de 15 kilos en el caso de las dos primeras y dos piezas de 15 kilos cada una en el segundo caso. A su vez, permiten llevar en cabina, de forma gratuita, equipaje de mano (un artículo personal y carry on).

Agregar equipaje a las categorías 'Promo' y 'Base' tiene un costo adicional de $ 10.499 para todos los destinos nacionales, con excepción de Tierra del Fuego, que tiene un costo extra de $ 8677. Cabe destacar que los boletos adquiridos antes del 5 de marzo no se ven afectados por la nueva estructura tarifaria.

Aerolíneas Argentinas aplicó cambios en equipaje en sus vuelos de cabotaje.

En los cinco tipo de clases tarifarias, se permite la selección gratuita de asientos, opción que permanecerá, por ahora, sin cambios, a diferencias de las low cost. No obstante, en vuelos operados por otras compañías -como los que forman parte de la oferta de Aerolíneas Argentinas por medio de código compartido con otras empresas- no se permite la selección de asientos.



En un escenario regional donde las aerolíneas de bajo costo ganan espacio, las aerolíneas tradicionales buscan adaptar sus estructuras para competir con ellas. Avianca y Latam ya adoptaron este cobro extra en sus vuelos nacionales y regionales. No obstante, la adopción de un modelo low cost va más allá del cobro de servicios adicionales.

En ese sentido, y a diferencia de Flybondi y JetSmart, por ahora, Aerolíneas Argentinas no introducirá la venta de servicios a bordo, como alimentos. La aerolínea mantendrá su oferta de snacks de cortesía tanto en vuelos nacionales como en regionales.

Como parte de su reorganización interna -ahora, a cargo de la conducción de Fabián Lombardo, ex gerente comercial en la anterior administración encabezada por Pablo Ceriani- la empresa abrió retiros voluntarios para personal de tierra, alrededor de 8000 empleados, además de cancelar rutas deficitarias.