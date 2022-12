Casi la mitad de las empresas darán días libres por las fiestas

}El calendario, a veces, es un tirano. Y este 2022 puede ser una de esas ocasiones. Con la Navidad y el Año Nuevo que caen en domingo, muchos trabajadores vieron que esos días de descanso se les escurrían como arena entre los dedos. Frente a esta situación, casi la mitad de las compañías decidió otorgar algún día libre antes de que finalice el año, según un relevamiento realizado por la consultora Mercer.



En una encuesta dada a conocer por estos días, la consultora de recursos humanos les preguntó a las empresas si otorgarían días no laborables entre las fiestas. El 52% respondió que trabajará normalmente y el 42% indicó que lo haría de alguna manera y el 6% restante contestó que aún no lo había definido.

Promos, descuentos y cuotas de Navidad: la tendencia es usar tarjeta de crédito



Navidad 2022: 10 ideas para no estresarte en las fiestas



Entre los que ofrecerán tiempo libre la opción más elegida fue otorgar como no laborable algunos días seleccionados (17% del total, en su mayoría el 23, el 30 y el 26). En segundo término se ubica que no se trabajará la semana entre Navidad y Año Nuevo (15% del total), a los que se les pueden sumar los que tendrán una guardia mínima los últimos cinco días laborables de 2022 (5% del total). Por el último están los que eligieron opciones comedía jornada de trabajo el 23 y el 30, home office toda la semana, días libres a elección del trabajador, entra otras (un 5% del total).

"Aunque todavía no es una tendencia mayoritaria, vemos que crece el número de compañía que eligen no trabajar o hacerlo al mínimo en la última semana del año. Hay que pensar que son días en los que la gente está en otra, estresada y que no pueden rendir de la misma manera que lo hacen habitualmente. Entonces, es una manera de agradecer el trabajo del año que prácticamente no tiene incidencia en la rentabilidad", explica Cecilia Giordano, presidente y CEO de Mercer Latinoamérica.

Cerrado por festejo

La consultora PwC es una de las compañías que adoptó hace tiempo la política de otorgar tiempo libre para fin de año. La decisión de qué días serán no laborables se comunica con antelación, como para que los empleados puedan organizarse.

"Este año no trabajaremos entre Navidad y Año Nuevo lo anunciamos el 13 de octubre. Nuestro objetivo fundamental es que todos los que formamos parte de la firma podamos tener tiempo libre y conectarnos en esta época con aquello que queramos, la familia, los amigos y los afectos o simplemente dedicarnos a nosotros mismos. Significa aportar más bienestar en este momento y lograr que nos desenchufemos por un rato de la rutina laboral diaria. Sin duda, esto permite recargar energía y estar más preparados para los desafíos del nuevo año", explica Pablo Granado, managing director de Capital Humano de PwC Argentina.

En Bayer Argentina, en tanto, la opción elegida fue declarar no laborables el 28, 29 y 30 de diciembre. Desde Recursos Humanos explican que 2022 fue un año de "muchos desafíos" y que con esta medida esperan que los "colaboradores disfruten de un merecido descanso en familia y con sus afectos". Quienes por cuestiones propias de sus funciones no puedan tomarse esos días de descanso, podrán hacerlo durante el enero.

Semana libre

Otra de las compañías que otorgó días libres a sus empleados fue la aseguradora Marsh. En su caso, se harán guardias las semanas que empiezan el 26 de diciembre y el 2 de enero. Todos los empleados se tomarán libre una de esas dos semanas, explicaron.

"Las fiestas son una situación de estrés. Los regalos, la comida, en qué casa será la reunión... Pero también es un momento natural de reflexión y de conexión, y es una gran oportunidad de los líderes y las empresas de desconectarse. A veces las cosas más simples tienen un impacto muy grande en los colaboradores", concluye Giordano.