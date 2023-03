Bombonera 360: por qué Boca no encontraría un mejor momento para la ampliación de su cancha

Boca Juniors tiene una deuda pendiente: aumentar la capacidad de su estadio de fútbol. La histórica Bombonera, que alberga a hasta 54.000 hinchas, ya no responde a las necesidad del club. Construir una nueva cancha, en otro sitio, le implicaría perder su identidad. Por eso, resurge con fuerza la posibilidad de sumar, al menos 30.000, espacios sobre la calle Del Valle Iberlucea y lograr, así, la anhelada Bombonera 360°.

Tal vez, pocos momentos sean tan propicios como el actual para concretar ese sueño: al menos, según valores de mercado, el precio del metro cuadrado en el barrio de La Boca es el más bajo de los últimos ocho años. Hoy, por un inmueble usado, se paga un promedio de u$s 1475 por m2. En 2018, esa cifra había llegado a superar los u$s 2000, impulsada por los créditos hipotecarios UVA.

Para lograr que el estadio Alberto J. Armando tenga capacidad para 80.000 espectadores, Boca debería comprar las 129 unidades funcionales que ocupan las dos medias manzanas necesarias para ampliar La Bombonera.

En 2017, el entonces presidente de Boca, Daniel Angelici, pidió asesoramiento al Colegio Inmobiliario (CIA). Por aquellos años, se estimó que Boca necesitaba u$s 19,6 millones para quedarse con las dos medias manzanas. "Hoy, con la merma de los valores de las propiedades, estimamos que está entre u$s 14 millones y u$s 15 millones", declaró a inicios de año en entrevistas radiales Pablo Abbatangelo, arquitecto y nieto de Camilo Cicchero, presidente xeneize que inició la construcción de La Bombonera en 1938 y cuyo nombre tuvo la cancha hasta los '90, cuando se lo renombró en homenaje a Armando, quien fue 20 años titular del club (1960-1980).

De hecho, desde 2017 a hoy, el precio de publicación de las propiedades cayó, en promedio, un 30%. Por lo que se calcula que, hoy, Boca necesita u$s 13,7 millones para convertir al estadio 360° en realidad.

La oportunidad para Boca

"Los precios están en oferta y demanda constante. No hay dudas de que es un buen momento para comprar. Hoy, calculamos el valor promedio del metro cuadrado a estrenar en u$s 1450 en la zona. Pero, en el caso de las propiedades más antiguas, ese precio puede ser mucho menor ", explicó Héctor Sarlinga, arquitecto, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y socio fundador de Daheda Construcciones, firma que desarrolla proyectos en el barrio de La Boca.

Pero hay un dato a tener en cuenta. "El vendedor negocia de forma diferente según el comprador que tiene enfrente. Acá, no importa tanto el valor del metro cuadrado, sino el valor del terreno", explicó Sarlinga.

Es que los dueños de las propiedades que hoy están bajo el ojo de Boca aprovechan la necesidad del club para pedir cifras superiores al valor del mercado. Según el relevamiento que hizo Boca en 2017, del total de los propietarios a vender, se negaba un 15%, lo que se traduce en 19 unidades funcionales. Un 65% estaba en condiciones de aceptar la oferta ya. Se sumaba, además, un 20% que no tenía los papeles al día.



Las casas sobre Del Valle Iberlucega que limitan con La Bombonera

Según declaró Abbatangelo este año en una entrevista con el diario Tiempo Argentino, varias de las propiedades que se resitían a vender están a nombre de la hija de un caracterizado hincha de Boca .

El precio del m2, el único descenso en La Boca

"Entendiendo al valor del m2 sólo como un número de referencia zonal, y poco determinante a la hora de llegar a una tasación (ya que hay muchos otros factores a analizar), los precios de cierre, de las unidades usadas, por lo general, rondan entre los u$s 700 y los u$s 900 el m2", agregó Sofía Di Mitrio, dueña de la inmobiliaria homónima, que opera en el barrio de La Boca.

Los precios de las propiedades usadas son hoy los que más se depreciaron en el barrio. "Lentamente, van a encontrar su piso. Hoy, vemos que el descenso comienza a desacelerarse. Pero, aún, tenemos un tiempo más por recorrer en términos de bajas de valores ", agregó la empresaria inmobiliaria.

Según los datos de Zonaprop, sólo en los últimos 12 meses, los valores cayeron un 9,8 por ciento.