La Bombonera será testigo de un nuevo Superclásico entre Boca y River cuando ambos equipos se vean las caras el domingo a las 16:30. Muchos fanáticos e hinchas estarán atentos al partido más importante del fútbol argentino y recurrirán a Xuper TV, el ex MagisTV, para verlo.

Sin embargo, utilizar Xuper TV para ver el Superclásico es riesgoso para los dispositivos y puede generar tanto inconvenientes técnicos como violación de la intimidad de los usuarios que acceden en la plataforma para ver Boca vs River.

Cuáles son los riesgos de ver Boca vs. River en Xuper TV

Xuper TV, ex Magis, es una plataforma que permite ver todo tipo de contenidos de manera gratuita y en vivo. Sin embargo, carece de licencias y permisos para poder reproducirlos por lo que es una página pirata. Al usarla, los usuarios quedan expuestos a ciertos peligros.

Todos los peligros de usar Xuper TV

Infracción a la propiedad intelectual: el uso de Xuper TV implica acceder a contenido distribuido sin autorización de los titulares de derechos, lo que constituye una violación a las leyes de copyright y puede derivar en sanciones legales o bloqueo del servicio.

Riesgos de ciberseguridad: muchas versiones o enlaces asociados contienen malware , spyware o phishing scripts capaces de infectar el dispositivo y comprometer información sensible.

Exposición de datos personales: al instalar aplicaciones no verificadas o ingresar datos en plataformas sin cifrado, existe riesgo de que se filtren credenciales, datos bancarios o información de contacto.

Fraudes y estafas digitales: proliferan suscripciones falsas, cobros irregulares y servicios clonados que capturan dinero sin brindar acceso real al contenido.

Inestabilidad del servicio: al operar en servidores no oficiales, la transmisión suele presentar lags , cortes o caída completa del sistema.

Ausencia de soporte y garantías: al no tratarse de un servicio legítimo, no existen canales formales de asistencia, actualizaciones ni devoluciones ante fallas.

Impacto en el rendimiento del dispositivo: algunas versiones de la app generan consumo excesivo de recursos, sobrecalentamiento o conflictos con el sistema operativo.

Las probables formaciones de Boca y River para el superclásico

Para este nuevo Superclásico ambos llegan con la necesidad de ganar por un objetivo común: sellar el pase a la siguiente fase del campeonato y acomodarse de cara a la clasificación de la próxima Copa Libertadores.

Boca atraviesa un momento de mayor estabilidad debido a las victorias que obtuvo en las últimas fechas y River llega con más dudas que certezas de cara al partido más importante en lo que queda del año.

Probable formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Probable formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.