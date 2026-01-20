En esta noticia Un nuevo jugador en el frente de la Bombonera

Uno de los pocos edificios ubicados frente a La Bombonera, en el barrio de La Boca, salió a la venta por u$s 400.000. Se trata de una propiedad que se ofrece completa, sin subdividir, en una de las cuadras más disputadas del entorno del estadio.

Ubicado sobre la calle Del Valle Iberlucea, entre Brandsen y Pinzón, el edificio sale al mercado por primera vez. Tiene más de 100 años de antigüedad y cuenta con diez ambientes, nueve dormitorios y cuatro baños . Una de las unidades principales cuenta con una superficie aproximada de 250 metros cuadrados.

Según datos de Mercado Libre Inmuebles, el inmueble se presenta con posibilidades de uso residencial, turístico y comercial. La cuadra forma parte del frente urbano del estadio, una zona con movimiento permanente de turistas, hinchas y visitantes, incluso fuera de los días de partido.

El terreno está ybicado sobre la calle Del Valle Iberlucea, entre Brandsen y Pinzón.

Un nuevo jugador en el frente de la Bombonera

La venta se da en un corredor que en los últimos años sumó nuevos proyectos. En septiembre, la cadena Howard Johnson firmó un acuerdo con Undici para operar el hotel emplazado junto a la Bombonera.

El edificio cuenta con más de 10.000 metros cuadrados y demandó más de cinco años de construcción. El hotel se encuentra operativo desde hace un año y dispone de más de 60 habitaciones, todas de más de 30 metros cuadrados, con vista directa al estadio Alberto J. Armando.

El complejo también sumó un salón de usos múltiples con capacidad para 150 personas, más de 100 cocheras, una terraza con vista a la Bombonera, un restaurante abierto al público y una experiencia artística inmersiva. Además, incorporó un canal de streaming con programación dedicada al club.

Desde la empresa señalaron que la alianza con Howard Johnson tuvo como objetivo ampliar el alcance del hotel y captar turismo internacional, además de eventos corporativos. La cadena estadounidense cuenta con más de 40 hoteles operativos en la Argentina y proyecta alcanzar los 70 establecimientos en 2027.