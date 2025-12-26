La bodega argentina más vendida en el exterior advierte: “Si el dólar es este, no quedará otra que bajar impuestos”

Mientras avanza el concurso preventivo de Bodega Norton, un nuevo frente judicial amenaza con complejizar el proceso de reestructuración financiera de la compañía. Se trata del juicio por despido iniciado por Michael Halstrick, ex CEO de la bodega, cuyo reclamo podría incorporarse al concurso y convertirlo en acreedor.

En los últimos días, la jueza Lucía Sosa ordenó que el juicio por despido iniciado por Halstrick sea revisado dentro del propio proceso concursal, para definir si su reclamo debe tratarse junto con el resto de las deudas de la empresa .

Según pudo saber El Cronista que accedió a la demanda laboral inicial, el ex CEO reclama una suma superior a los $ 907 millones, lo que abre la posibilidad de que, de ser admitido, su crédito se incorpore al concurso . La decisión no resuelve el conflicto laboral, pero sí modifica el encuadre del caso y lo integra al proceso judicial que atraviesa la bodega.

Halstrick fue desplazado de la conducción de Norton en 2023, luego de más de 30 años al frente de la compañía. Tras su salida, inició el reclamo por despido que ahora quedaría alcanzado por el concurso preventivo, abierto a comienzos de diciembre por la Justicia de Mendoza. La demanda se originó antes de que la bodega recurriera al paraguas judicial, pero su evolución quedó condicionada por ese proceso.

En paralelo, avanza un juicio por despido iniciado por Fernando Merlo, ex gerente de Comercio Exterior de la bodega, cuyo reclamo quedó igualmente bajo análisis.

A principios de diciembre, la Justicia mendocina aprobó la apertura del concurso preventivo de Norton con el objetivo de reorganizar un pasivo cercano a los u$s 30 millones . La empresa llegó a esa instancia tras acumular más de 100 cheques rechazados por un monto superior a los $ 1400 millones. Según registros del Banco Central, la bodega llegó a registrar más de 300 cheques rechazados por casi $ 4000 millones, aunque una parte fue posteriormente cancelada.

En el expediente, la propia compañía atribuyó el deterioro financiero principalmente a un proceso de conflictos internos que se profundizó tras la muerte del principal accionista , Gernot Langes Swarovski, en 2021.

Según consta en la causa, las disputas por el control de la gestión, los cambios en la conducción y los litigios societarios posteriores -incluidas acciones judiciales y medidas cautelares- terminaron por trabar la toma de decisiones y dificultar la gestión de la crisis.

A ese escenario se sumaron, en un segundo plano, las dificultades que atravesó la industria vitivinícola , entre ellas: la caída del consumo de vino, el aumento de costos, el impacto de la inflación y las tasas de interés elevadas.

Michael Halstrick, ex CEO de Norton

Cómo sigue el caso

Las instancias posteriores de revisión y observaciones se extenderán durante el resto del año, mientras que las definiciones de fondo quedarán para 2027, cuando está prevista la audiencia informativa del concurso, en la que Norton deberá formalizar su propuesta de pago a los acreedores.

Según registros del Banco Central, la bodega llegó a sumar 108 cheques rechazados por un total superior a $1440 millones, de los cuales una parte fue posteriormente cancelada. Actualmente, esa cifra es de 315 cheques rechazados, por $ 4038 millones. Canceló 22, por $ 391 millones.

En su momento, la empresa explicó que la decisión de recurrir al paraguas judicial se tomó tras evaluar distintas alternativas para afrontar su situación financiera. “Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros colaboradores y la comunidad vitivinícola, y continuaremos trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que caracteriza a la bodega desde hace 130 años”, señaló el CEO, Tomás Lange, quien asumió el cargo en julio pasado.

El concurso se inscribe en un proceso de reordenamiento interno que incluyó cambios en la conducción. En julio, Norton designó a Lange como nuevo CEO en reemplazo de Rafael García, que había asumido en 2023 tras la salida de Michael Halstrick, histórico miembro de la familia Swarovski en el país.

Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton, la compañía forma parte desde 1989 del grupo austríaco Swarovski. Posee más de 1200 hectáreas de viñedos en Luján de Cuyo y el Valle de Uco, trabaja con más de 140 productores y exporta a más de 70 mercados.