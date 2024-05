Bares vacíos y apps desbordadas, la otra cara del paro

El paro general al que convocó la CGT para este jueves tuvo una gran convocatoria en el sector del transporte. Pero i mpulsados por un contexto de caída del consumo y por la "necesidad de vender", los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires decidieron abrir sus negocios de todas formas, mientras que las compañías privadas de transporte de pasajeros y las firmas de delivery percibieron un incremento en la demanda de sus servicios.

De acuerdo con un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria (Fecoba), el grado de adhesión al paro nacional por parte del comercio minorista en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un 17%, de manera que el 83% de los comerciantes consultados por la entidad manifestó que abrió su negocio.

"Necesitamos vender. Buscamos la manera para que los vendedores pudieran llegar al local y decidimos abrir nuestras puertas", comentó el encargado de un local de ropa ubicado sobre la avenida Santa Fe, en el barrio de Palermo.

Si bien se trató de un nivel de participación mayor al que se registró a principios de año -el 24 de enero se realizó el primer paro nacional durante el gobierno de Javier Milei-, "la adhesión se mantuvo en un bajo nivel", explicó Fecoba.

Los kioscos y bares porteños fueron dos de los grandes perdedores de la jornada. De hecho, un vendedor de la cadena Open 25 destacó que, al estar ubicado en la esquina de un colegio que se vio afectado por el reclamo gremial, la cantidad de gente que visitó el negocio bajó un 70% durante la jornada del jueves.

En tanto, una sucursal de la cadena de cafeterías estadounidense Starbucks, también sintió los efectos del paro: "La mayoría de nuestros clientes vienen por un café al paso y siguen su camino para tomarse un subte o un colectivo", señaló una vendedora y destacó que la afluencia de personas fue entre 30% y 40% inferior al de cualquier otro día de semana.

Según una investigación del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el costo económico del paro general sería de, aproximadamente, $ 489.272 millones (u$s 544 millones). Si bien el cálculo aclara que no todos los sectores ni regiones del país estuvieron afectados de la misma manera, esta cifra equivale al 1,1% del PIB de mayo.

Por el contrario, las empresas privadas de transporte de pasajeros sí vieron un aumento en la demanda. Cabify, por su parte, lanzó un incentivo previo a los conductores para aumentar la dotación de vehículos en la calle. De esta manera, según datos de la compañía, se hicieron en, promedio, un 40% más de viajes, si se compara con otro día de la semana.

En tanto, Didi relevó un aumento del 80% en la demanda de viajes durante las primeras horas de la mañana, en comparación con el día anterior. A su vez , respecto al jueves de la semana pasada, los recorridos aumentaron en un 100 por ciento.

Otra compañía que notó un aumento en la solicitud de pedidos fue la aplicación de entregas a domicilio Rappi. Con un aumento del 4% en la dotación de repartidores, la demanda de pedidos online subió un 20 por ciento.

Según datos de Fecoba, los barrios más afectados por la medida de fuerza fueron aquellos que se sitúan en la zona de micro y macrocentro, donde la ausencia de afluencia de público fue aún más notoria. "La decisión mayoritaria del sector de no adherir al paro general obedece a la necesidad de mantener la actividad comercial, aquejada por la caída de la demanda", sostiene el relevamiento.

El mercado aerocomercial fue otro de los sectores económicos que sufrió los efectos del reclamo sindical. Sólo dos aerolíneas que operan en el país -y cuentan con servicios de rampa propios- pudieron llevar a cabo su actividad con relativa normalidad. Se trató de la low cost Flybondi -realizó el 51% de los vuelos que tenía programados para la jornada del jueves- y American Airlnes.

Sin embargo, el resto de las aéreas tuvieron que cancelar y reprogramar sus vuelos por el paro. De hecho, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) -representa a 160 empresas que concentran el 80% del tráfico aéreo en la región y el 94% del mercado argentino-, la cancelación de vuelos afectó cerca de 400 viajes y, aproximadamente 70.000 pasajeros, tuvieron que cancelar o modificar sus itinerarios.