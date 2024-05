Paro general: Aerolíneas y JetSmart cancelaron todos sus vuelos del jueves

Por el paro general que anunció la CGT para este jueves, habrá muy poca actividad aerocomercial durante la jornada. De hecho, la low cost JetSmart y la aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, confirmaron la cancelación de todos los vuelos planeados para mañana.

"Aerolíneas Argentinas informa que cancela 191 vuelos con motivo del paro general del 9 de mayo. Esta medida afectará a cerca de 24.000 pasajeros, y representará un costo para la compañía de u$s 2 millones", informó la aerolínea de bandera.

Según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y teniendo en cuenta el gasto promedio de los turistas que ingresan al país por vía aérea, se contabiliza una pérdida aproximada de u$s 62 millones por cada día de paro.



A su vez, informó que, del total de viajeros afectados por esta medida, 18.000 tenían vuelos de cabotaje programados para el jueves, mientras que 3000 tenían pasajes hacia destinos internacionales. No obstante, Aerolíneas adelantó que 8000 pasajeros ya habían reprogramado sus viajes. Se trata de una medida que lanzó la compañía con motivo de aminorar los conflictos ocasionados por el reclamo gremial.

Por su parte, la chilena comunicó que, "debido al paro general anunciado por la CGT el próximo 9 de mayo y que afecta a las empresas que nos prestan servicios en los aeropuertos, nos hemos visto en la necesidad de cancelar todos nuestros vuelos programados para ese día, domésticos e internacionales, desde y hacia Argentina". Hasta ayer, había decidido no utilizar la herramienta de la cancelación de vuelos para solucionar este conflicto.

De esta manera, la aérea brinda a sus pasajeros la posibilidad de realizar cambios de fecha en los tickets sin costo y por única vez, siempre que exista disponibilidad. Los viajeros podrán hacer la solicitud entre el 8 y el 23 de mayo. A su vez, ofrece la devolución por el 100% de lo pagado en una Gift Card de la compañía.

En tanto, la low cost Flybondi operará todos sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde cuenta con su propio servicio de rampa, que es independiente de Intercargo.

No obstante, anunció que "la compañía tuvo que realizar ajustes en su programación que implicaron cambios de aeropuertos, reprogramaciones y la cancelación de cuatro vuelos". Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado o modificado con más de 4 horas de diferencia de su horario original, podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional.

American Airlines es otra de las aéreas que cuenta con su propio servicio de rampa en Ezeiza, por lo que no proyecta demoras o cancelaciones en sus vuelos para el jueves. La aérea vuela desde Buenos Aires a 17 destinos. Entre ellos: Miami, Nueva York, Tel Aviv, Orlando, Vancouver, Denver, Ámsterdam, Dallas, Frankfut, Las Vegas, entre otros.



La mayoría de las aerolíneas que operan en la Argentina sí estarán afectadas por el paro, al que se sumaron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Técnicos Aeronáuticos (APTA), la Unión de Personal Superior (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Nuclean a trabajadores que realizan tareas terrestres y dan servicios de rampa, al igual que maleteros y controladores.



Pérdidas millonarias

Según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) -representa a 160 empresas que concentran el 80% del tráfico aéreo en la región y el 94% del mercado argentino-, la cancelación prevista de vuelos afectará cerca de 400 vuelos y, aproximadamente 70.000 pasajeros, tendrán que cancelar o modificar sus itinerarios.