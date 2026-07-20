Un agricultor camina por su granja, que sigue vacía de cultivos tras las intensas inundaciones que azotaron la zona dos veces en seis meses, en Lincoln, Reino Unido.

Un fuerte temporal que azotó Salto en la madrugada del sábado dejó daños significativos en cultivos, instalaciones productivas y la infraestructura del departamento, y provocó la caída de árboles, el desprendimiento de techos y cortes masivos de energía eléctrica que afectaron a miles de usuarios de UTE.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó que, tras el temporal, activó equipos territoriales para relevar los daños y trabaja en la “generación de medidas concretas” para asistir a los productores afectados. Este relevamiento incluye tanto la evaluación de las pérdidas en las cosechas y en las instalaciones productivas como el análisis del estado de crédito.

Para que se declare la Emergencia Granjera es necesaria la anuencia de la Junta Nacional de la Granja, que sesionará este lunes 20 de julio. La activación de esa declaración implicaría la puesta en marcha de una serie de beneficios destinados a mitigar el impacto sobre el sector agropecuario.

Entre las medidas contempladas por el MGAP figuran un plan de recomposición de los sistemas productivos con fondos no reembolsables, líneas de crédito con tasas subsidiadas para la reestructuración de la producción y la implementación de mecanismos de reestructuración.