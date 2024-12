Andreani compró una empresa para ingresar en un nuevo negocio: tendrá envíos internacionales

El grupo logístico local Andreani desembarcó en un nuevo negocio. Ante la baja de impuestos para la compra de productos en el extranjero, la empresa compró una compañía de courier y ya empezó a preparar su infraestructura para ofrecer el servicio en la Argentina.

El nuevo vertical de negocios de la compañía, llamado Andreani GlobAll Pack, tendrá servicios que van desde la recolección de la paquetería en el origen, el control y documentación de la mercadería, el transporte aéreo desde y hacia Argentina y la distribución de última milla.

De esta manera, Andreani suma un nuevo servicio dentro de su plataforma de soluciones. Según su CEO, Carlos Cirimelo, Andreani aspira a prestar todos los servicios posibles y, a su vez, a centralizarlos en una única plataforma online, "confiando que la apertura de la Argentina al mundo traerá múltiples oportunidades y necesitará una logística cada vez más integrada y eficiente".

De esta manera, la compañía utilizará su experiencia de casi 80 años en el sector, a la vez que se buscará introducir la tecnología propia del e-commerce, donde el grupo logístico también es fuerte - el 30% de sus ingresos provienen de este vertical-, para que los clientes que usen el servicio de courier puedan tener la misma experiencia que los usuarios que compran y venden localmente.

Esta noticia llega en un momento en el que el Gobierno oficializó la eliminación impuestos para la compra de productos en el exterior a partir del corriente mes.

Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, esta medida tiene como objetivo que "los argentinos puedan importar más productos a un mejor precio". En detalle, el funcionario puntualizó que la quita del tributo impactará especialmente en aquellos sectores ligados a la tecnología y a la industria textil.

De acuerdo con dichos del ministro de Economía Luis Caputo, la medida abarca importaciones vía Courier hasta u$s 3000. Este régimen, entonces, brinda la posibilidad a los argentinos de hacer compras simples mediante plataformas como Amazon, AliExpress o eBay e ingresar los paquetes al país través de servicios de courier como Andreani, FedEx o UPS.

"A partir de diciembre vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de u$s 1000 a u$s 3000 por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los u$s 400 para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)", escribió Caputo en su cuenta oficial de X.

Actualmente, Andreani tiene servicios de distribución física de paquetes y productos como tarjetas de crédito, medicamentos, teléfonos, máquinas y herramientas, en sectores como la minería y oil&gas.

De hecho, recientemente, Andreani compró una planta en Neuquén y otra en Salta con el fin de crear hubs estratégicos para la distribución y el almacenamiento de insumos y materiales para aquellas industrias. La compañía busca crecer 50% de la mano de los sectores energéticos, cuyas proyecciones apuntan a duplicar y, en ocasiones, triplicar la actividad actual.