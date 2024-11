Andreani proyecta crecer 50% de la mano de la minería y Vaca Muerta

Andreani desembarcó fuerte en la minería y el petróleo. El grupo logístico compró una planta en Neuquén y otra en Salta con el fin de crear hubs estratégicos para la distribución y el almacenamiento de insumos y materiales, y, así, ampliar su participación en dos de las industrias más relevantes en materia económica de la Argentina.

No caben dudas de que las proyecciones de crecimiento para las industrias del petróleo y la minería son realmente optimistas de cara al futuro. De hecho, en ambos casos, se espera un crecimiento exponencial, tanto en la producción diaria de barriles de petróleo, así como en el avance de proyectos de litio y cobre en el norte de la Argentina.

"Si la producción de Vaca Muerta se va a duplicar, también se va a multiplicar por dos la cantidad de camiones en la zona", reveló Gonzalo Cicilio gerente comercial del vertical de Energía de Andreani. A su vez, sumó: "Todos están hablando del potencial de la industria, pero nadie se está dando cuenta de que todos los proyectos, para poder concretarse, necesitan de obras de infraestructura. Y, para eso, se necesitan camiones".

Estas proyecciones, indudablemente, se traducirán en una mayor demanda logística, ya que, para poder llevar adelante, tanto los proyectos mineros en el norte, como las perforaciones en Vaca Muerta, se necesitan insumos, materiales pesados y herramientas.

"Vemos que es una industria que va a crecer y que va a tener mucha demanda logística, pero hay que eficientizarla. Nuestro objetivo es que las empresas petroleras reduzcan sus inventarios de stock, que es la única manera en la que se pueden asegurar la provisión normal de insumos".

El empresario aseguró que la proyección ideal de la compañía logística es que las petroleras bajen entre un 10% y un 15% sus inventarios de stock. Esto, a su vez, se reflejaría en una reducción de costos.

Es por eso que la compañía buscará centralizar las operaciones. Es decir, ofrecer la mayoría de los servicios que pueda necesitar cada una de las industrias, como movimientos dentro del yacimiento, servicio aéreo, carga internacional, carga paletizada, transporte de materiales extra medida o carga parcial.

Entonces, Andreani aspira a prestar todos los servicios posibles y, a su vez, a centralizarlos en una única plataforma online. El plan, comentó Cicilio, es utilizar la experiencia de casi 80 años de historia de Andrani, a la vez que se introduce la tecnología propia del ecommerce, donde el grupo logístico también es fuerte. De hecho, el 30% de sus ingresos provienen de este vertical.

De esta manera, las plantas de Salta y Neuquén, -ambas de 7000 metros cuadrados- buscarán replicar el modelo de los almacenes de última milla del comercio electrónico. Con toda esta apuesta, la división de energía de la empresa de logística proyecta crecer un 50% el año que viene.

"Tendremos posiciones en Neuquén y Salta para que nuestros clientes las puedan usar de forma momentánea", indicó. Entonces, un proveedor ubicado en la provincia de Córdoba podrá enviar un cargamento a la base de Andreani en Neuquén, que, luego, la empresa de logística lo comercializará y distribuirá. Así, el proveedor puede realizar negocios sin necesidad de tener presencia en la zona de interés.

si no se pone atención sobre el proceso de abastecimiento, puede que esos proyectos no se puedan llevar a cabo o que resulten muy costosos. no se pueden usar cualquier tipo de camiones





en vaca muerta no hay tanta disponibilidad de unidades (camiones). tienen regulaciones muy estrictas, como, por ejemplo, que tienen que tener menos de cinco años de antigüedad, tienen que ser 6x4 para poder transitar en la altura, así como choferes que puedan manejar en altura o en geografías complejas.

la industria, a nivel producción, es muy eficiente. tienen tecnología de punta, IA, cada día son más eficientes para perforar, pero, si miramos la logística, es analógica, no tiene trazabilidad, no se sabe cuándo van a llegar los insumos. podríamos considerarlo transporte, porque se utiliza un camión para llevar algo de un punto a otro

logística, en cambio, es utilizar herramientas como la tecnología para predecir problemáticas, para ahorrar costos, para mejorar los inventarios de stock. queríamos aplicar el conocimiento de la empresa a un sector que es totalmente analógico.













andreani es una empresa que tiene casi 80 años; inicialmente, empezó a hacer servicios de transporte para editoriales. la distribución de la revista Gente fue uno de los primeros servicios que realizo.

a lo largo del tiempo, la empresa fue incorporando distintos verticales de negocio. así fue como empezó a desarrollar su propia estrategia, a partir de la especialización en esas industrias. en los 90' incorporaron el transporte de productos de la salud. transportaban medicamentos (el 70% de los medicamentos que se comercializan en la Argentina en alguna parte de la cadena pasan por andreani)

lo mismo paso con la industria de las telecomunicaciones, telefonía celular en 2000. proveedores de la industria. hoy tienen un 60% de share del mercado en esa industria

paso lo mismo con la industria financiera y la entrega de tarjetas de crédito. mueven alrededor de 1,5 millones de tarjetas por mes. los que más mueven en argentina

por último, el ecommerce, que, post pandemia fue uno de los verticales que más creció. el 30% de los ingresos de la compañía provienen de este vertical, es uno de los más importantes para el negocio.