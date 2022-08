Alfredo Coto exclusivo: el zar de los supermercados cuenta cómo ve, y se adapta, a la economía argentina de hoy

Alfredo Coto es hoy referente obligado de los supermercados argentinos. Hace más de 50 años está al frente de un emporio que comenzó con este inmigrante gallego, junto a su esposa Gloria y su primera carnicería.

Pasando ya los 80 años de vida, Coto apuesta a seguir creciendo, con inversiones y financiado por capitales propios. Cuenta con más de 120 supermercados y proyectos en construcción, con un ojo puesto en la gran apuesta de la venta on-line.

En la historia de COTO aseguran que fue la primera empresa argentina en impulsar el sistema de venta directa entre productor y consumidor. Compra de ganado en pie, faena de frigorífico, distribución y comercialización en locales propios llevaron al gran salto, en 1987, de la apertura del primer Supermercado COTO, en Mar de Ajó.

Después de eso, llegó inmediatamente la expansión y luego, un modelo exportador exitoso junto a la diversificación de sus productos de comercialización incluso, con marcas propias.

Alfredo Coto, Presidente y Fundador de COTO

En este medio siglo de vida, la compañía atravesó diversas crisis económicas. Tantas, como épocas de vacas gordas. Devaluaciones, pesificaciones, ofertas de compra y con la impronta del propio Alfredo Coto, salió adelante hasta ahora con crecimiento.

El optimismo de este empresario no cambió desde aquella primera carnicería y hoy, en el contexto complejo que la realidad argentina y global presenta, asegura que confía en que "con el apoyo de todos los empresarios y el Gobierno, de esto también vamos a salir". Nosotros apostamos siempre al país y al crecimiento", dijo en diálogo con El Cronista durante el Consejo de las Américas, el evento que reunió a los hombres y mujeres de negocios número uno de las empresas que pisan fuerte en la Argentina, la semana pasada en el Hotel Alvear de Buenos Aires.

Coto quiere seguir creciendo, con inversiones y financiado por capitales propios. Cuenta con más de 120 supermercados y proyectos en construcción, con un ojo puesto en la gran apuesta de la venta on-line.

¿Cómo observa el escenario que se abrió con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía?

Veo que estamos todos pensando lo mismo en este momento. Yo siempre digo que la política es el arte de lo posible y es ahí donde tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros como empresarios, que ya tenemos una historia de más de 50 años, siempre hemos estado acá firmes en la Argentina, y si bien la economía fue cambiando y fue cambiante, nosotros necesariamente le fuimos buscando la vuelta para adaptarnos y salir adelante .

¿Qué se desaprovechó?

Es el día de hoy que me cuesta comprender cómo en una situación como la que está viviendo el mundo actualmente, con toda la riqueza natural que tenemos en la Argentina para explotar, no aprovechemos esta ocasión. Podríamos haber ya acomodado todo para sacar el mayor provecho de lo que se busca en todo el mundo.

¿Hay todavía posibilidad de revertir ese problema?

Yo creo que sí. Hay un tema político que está más vinculado a la administración del Estado desde la política, y un también hay rumbo a seguir donde tenemos que ir todos adecuándonos desde el lugar que nos toca.

¿Esta demanda global que existe, la pudo aprovechar COTO con sus exportaciones?

Estamos exportando. Nosotros tenemos un frigorífico exportador. Exportamos cueros, somos el quinto lugar en la exportación del país en cuanto a pollos, cueros, carnes y algunas cosas más. Y tenemos representaciones en varios países como en China, donde tenemos COTO Shanghai. Ahí nos va muy bien porque vendemos mucho a China . También Cuota Hilton a Alemania.

¿Tienen un interés particular por China por el tamaño de mercado que representa?

En el mercado chino hemos hecho un muy buen trabajo, apuntando siempre para adelante. Es cierto que ahora la exportación cuesta mucho porque tenemos un dólar de $ 140 que nos limita mucho . Pero como a la vez tenemos una comercialización directa de productor a consumidor, lo que comúnmente llamamos 'la venta al público', nos compensa y nos permite ganar mercado.

Y por el lado de las importaciones, ¿tienen impacto por las trabas actuales?

En cuanto a las importaciones tenemos algunas, yo no diría dificultades sino que tenemos un mecanismo que nos obliga a financiar algunas importaciones a 180 días por la nueva resolución que está vigente. Nosotros les hemos dicho que sí se cumpliría y estamos adaptándonos a eso también .

¿Los proveedores del exterior lo entienden?

Lo entienden porque nosotros a los proveedores les pagamos y después tenemos la deuda con el banco para poder traer los productos al acceder a los dólares. Lo importante que hay que ver como resultado de todo este mecanismo es que la cantidad de productos que tienen que tener los supermercados, o los megamercados como tenemos nosotros, debe mantenerse. Eso es lo fundamental.

¿Su balanza comercial es positiva?

Claro, exportamos mucho más de lo que importamos así que la balanza la tenemos a favor. Eso es lo que siempre mostramos en nuestros planteos económicos. De algunos productos nos dirán: 'esto no está tan bien porque nos toca la industria argentina'. Pero bueno, tampoco la exageración . Un tira y afloje que es parte del arte de lo posible.

¿Hay problemas de abastecimiento?

Afortunadamente, hay abastecimiento . Es una consecuencia de que nos hemos portado siempre bien con los proveedores durante más de medio siglo. Nos tienen confianza y eso nos valió mucho para tener abastecimiento. Lo digo especialmente a mis proveedores amigos de siempre, con los que hemos pasado generaciones remando las distintas situaciones.

Con todo lo que pasó en este medio siglo, ¿lo de hoy parece una pavada?

No, tampoco una pavada. El cumplimiento de lo que se nos pide como empresarios es importante siempre. Lo mismo de importante es no comprometerse de más en los endeudamientos . Tener eso claro hizo que nosotros tuviéramos un equilibrio que nos permitió ir afirmándonos bien en el retail, que es un sector muy complejo. Sobre todo con la exportación del otro lado, que no nos da tanta tregua .

En el contexto actual, ¿sigue siendo rentable el sector de los supermercados?