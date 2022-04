Al precio de un alquiler: lanzan un barrio cerrado en Pilar con financiación a 20 años

Pilar es una de las zonas que más creció en las últimas dos décadas. La llegada de los primeros countries generó su propio centro comercial y su desarrollo parece no tener fin. Ahora llega, un nuevo barrio cerrado de departamentos, s e ofrecerán con financiación a 20 años: el pago mensual similar a de un alquiler.

El desarrollo, que está ubicado en el kilómetro 36 de la Panamericana , está en manos de Global Investment y lleva el nombre de Bosques Tortugas contempla un total de 35.000 m2 y está formado por ocho módulos con cuatro pisos y 7 unidades por piso.

El master plan se adaptó a las necesidades de la pandemia. Tiene en total 2000 m2 de amenities y otros 2000 m2 de espacios de encuentro, 48 oficinas y un espacio de co-working.

Los departamentos saldrán a la venta en los próximos meses

" La inversión total es de u$s 45 millones , este valor tiene en cuenta el terreno donde se desarrolla el nuevo barrio cerrado. Ya contamos con las aprobaciones por lo que en los próximos días, a mediados de abril, vamos a iniciar la obra", explica a El Cronista, Hernán Nucifora, socio de la desarrolladora.

¿Cómo es el plan de financiación?

Las unidades que van desde los 2 a los 4 ambientes apuestan al inversor final como principal comprador. "Hoy ofrecemos la posibilidad de comprar un inmueble a 20 años, con cuotas más accesibles de las que hoy están en el mercado", describe el empresario.

Desde la desarrolladora sostienen que el precio del m2 para quienes abonen en efectivo es de u$s 1800, ahora bien, en 30 cuotas ese valor asciende a u$s 2000 y en 120 cuotas a un precio de u$s 2400.

Para aquellos que decidan pagar en 180 cuotas el valor del m2 de las unidades es de u$s 2600 y quienes se inclinen por hacerse del inmueble en 240 cuotas, es decir 20 años, el valor de referencia es de u$s 2900 por m2.

Las cuotas se ajustan con el índice de la CAC. "Hoy estimamos que para una unidad de u$s 100.000 se estarán abonando $ 80.000 por mes, es decir un número que las familias pueden afrontar, apenas por encima de un alquiler", explica el empresario inmobiliario.

Se destacan las terrazas y los espacios al aire libre

"Lo que nos permite poder ofrecer este tipo de financiación son los acuerdos que hicimos antes de lanzar el desarrollo. Del 100% de las unidades, un 30% las utilizaremos como parte de pago para, por ejemplo, el canje de tierra", agrega.

Del 70% restante, el 50% se ofrecerá a través de un sistema de financiación hasta en 20 años y el 20% restante se comercializará en las formas habituales.

El desarrollo y su entorno

El desarrollo está inmerso en un bosque nativo en la región de Tortugas de 24.050 m2 totales, lo que le da un toque diferencial.

Cuenta con un total de 500 cocheras, 240 cubiertas y 260 descubiertas.

La empresa adquirió el predio en donde funcionaba el colegio Godspell, allí hay árboles de más de 50 años a lo que se sumará el trabajo del nieto del reconocido paisajista Carlos Thays, lo que promete darle una impronta única y diferente.

Otro de los puntos que destacan sus desarrolladores es la oferta educativa de alto nivel en un radio de 15 cuadras: en sus inmediaciones funcionan los colegios St. Catherine's Moorlands School, Godspell, Oakhill School, Bedes Grammar School y Lincoln College.