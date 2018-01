Ahora en el buscador Google, también se puede encontrar un trabajo

Aunque aparentemente no quedaban rubros fuera del radar del Google, el gigante de Internet acaba de sumar uno nuevo: las búsquedas de empleo. El servicio se irá habilitando en distintas etapas, pero ya está disponible en la Argentina desde ayer. "Va a estar funcionando en sucesivas olas y fases y se trata de una caja dentro del buscador, una experiencia inmersiva, donde aparecerán como resultados las principales búsquedas de empleo según distintos criterios, como por ejemplo, maestras o plomeros en Córdoba", explicó a El Cronista Eugenia Denari, directora de Marketing de Google Argentina, Chile y Perú.

Según explicó la directiva, la compañía trabajó junto a los diferentes portales de empleo que ya existen en el mercado para facilitar que su información aparezca entre los resultados y que los usuarios luego sean derivados a esos sitios. Pero también, en adelante, empresas grandes y Pymes que publiquen búsquedas de empleo en sus páginas online también podrán aparecer en los resultados "Las empresas podrán integrar un código de Google a sus páginas, lo que les permitirá acceder en las búsquedas", precisó Denari.

Varias encuestas realizadas por el buscador muestran que el 45% de los internautas mayores de 18 años usaron Internet para buscar trabajo y uno de cada tres se dirige a buscadores para facilitar este proceso. El resultados de las búsquedas incluyen detalles acerca de la publicación como el título del puesto, la ubicación, si es a tiempo completo o media jornada o una pasantía. Además, se pueden programar alertas para recibir una notificación por mail cada vez que se publique una nueva posición que coincida con la búsqueda.

Con todo, no habrá posibilidad de que los anunciantes o empresas paguen anuncios para aparecer directamente en los resultados. "Esto no tiene costo para los portales de búsqueda o para las empresas. Google lo que hace es derivar el tráfico a los sitios de terceros. Dentro de la experiencia inmersiva no vamos a estar incluyendo anuncios, pero si pueden aparecer por fuera, como sucede en las búsquedas en general, que sí incluyen anuncios pagos", aclaró la ejecutiva.

Para el desarrollo de esas funcionalidades, Google trabajó con algunos partners a nivel global como por ejemplo LinkedIn y Glassdoor. Pero también con socios locales: en el caso de la Argentina se incluyeron Trovit, Empleos Clarín, Love Mondays y Workana, entre otros. Hasta el momento, la función de búsqueda de trabajos, sólo estaba disponible en los Estados Unidos. Y desde ahora los primeros mercados que se suman son la Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile, donde el lanzamiento se realizó en forma simultánea.

La funcionalidad fue presentada por primera vez en 2017 por Sundar Pichai, CEO de Google, durante la conferencia para desarrolladores I/O. En esa oportunidad, Zakrasek comentó que Google trabajó con varios socios del ecosistema de empleos para garantizar que el contenido sea publicado de manera precisa, tan pronto como esté disponible y dirigido exactamente a los usuarios que lo encontrarán más relevante.

"Sabemos que el proceso de búsqueda no es fácil. El 30% de los internautas que buscan trabajo en Internet considera que es un proceso complicado y parte de nuestro compromiso es facilitar que los usuarios puedan encontrar lo que están buscando", agregó Denari. La funcionalidades estarán disponibles tanto para en versión para PC y para celulares.

El usuario no deberá descargar una aplicación o programa, sino escribir en el buscador qué tipo de oferta laboral quiere encontrar. Desde Google, destacaron que la experiencia mejorará de forma continua, ya que aplicará inteligencia artificial y aprendizaje automático (búsqueda learning), y las personas también podrán calificar las ofertas o ver cuánto tiempo le llevaría llegar al trabajo desde su casa.