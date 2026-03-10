En la sesión de apertura de este martes, 10 de marzo de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1656 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 1,15% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.26%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habría reflejado una disminución en la demanda y un posible impacto negativo en la economía. La estabilidad en la cotización también podría haber indicado un equilibrio en el mercado, sin cambios significativos en la percepción de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la moneda dólar, lo que podría tener implicaciones positivas para los inversores y la economía en general. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 8.74%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 6.59%. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.