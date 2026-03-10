El dólar cotiza a 17.55 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 10 de marzo de 2026.Esta cifra muestra que la moneda bajó un -0.37% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.7 pesos y un mínimo de 17.62 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.36%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones que incluyeron tanto incrementos como descensos. A pesar de algunos días de estabilidad, la tendencia general parece indicar una ligera presión a la baja en su valor. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.38%, superando la volatilidad anual del 8.51%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza del mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. Este aumento sostenido podría atraer a más inversores, lo que a su vez podría influir en la estabilidad económica a corto plazo. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".