Tras el cierre de Fate y el debate por la reforma laboral en el Congreso Nacional, una consultora dio a conocer la pérdida de más de 21 mil empresas privadas a nivel nacional y su desglose por provincia. ¿Qué gobernador perdió más trabajo en su distrito? Según la consultora Politikón Chaco, en los dos primeros años del gobierno de la actual gestión nacional, se perdieron 21.339 empresas empleadoras privadas (-3,9%) y, de las 24 jurisdicciones subnacionales, sólo Neuquén presenta un incremento (+1,8%) al tiempo que el resto del país exhibe retrocesos de distinta magnitud llegando a bajas de doble dígito en tres provincias clave. Las tres provincias más afectadas son Chaco (-10,5%), Catamarca (-11,3%) y La Rioja (-12,6%). Para la consultora, la evolución de la cantidad de empresas empleadoras constituye uno de los indicadores más sensibles para evaluar el pulso del sector productivo formal. Por empleadores privados, Politikón eligió el concepto en base a la definición de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo. Es decir, el universo medido corresponde a unidades económicas con empleo asalariado formal registrado. Para este análisis se tomó el total de empleadores informados por la SRT, excluyendo específicamente a los correspondientes a la Administración Pública, a las Organizaciones extraterritoriales y a los Hogares con servicio doméstico. Bajo ese recorte metodológico, los datos muestran que, en los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, la Argentina sufrió una contracción del 3,9% del total nacional de empresas privadas. “La caída no sólo es significativa en términos absolutos, sino que además se distribuye de manera ampliamente generalizada entre las jurisdicciones”, indicaron desde Politikón. En esta comparación, el deterioro es prácticamente extendido. De las 24 jurisdicciones analizadas, sólo una muestra crecimiento neto en el período: Neuquén, con un incremento del 1,8% que equivale a 159 empresas más; el resto del país. Por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2,0% (Tucumán, CABA y San Juan) hasta bajas de doble dígito, como las observadas en Chaco (-10,5%), Catamarca (-11,3%) y La Rioja (-12,6%), resultados que implican una reducción de más deuno de cada diez empleadores privados en apenas 24 meses. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida, con 5.428 empresas menos (-3,2%), seguida por Córdoba que perdió 3.884 firmas (-7,5%), Santa Fecon 2.309 menos (-4,6%) y CABA con -1.860 empleadores (-1,5%). Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional. Si se observa exclusivamente el último año (noviembre de 2025 vs. noviembre de 2024), el fenómeno persiste. En esta comparación, el total nacional se reduce 1,9%, equivalente a 10.136 empresas menos y, en ese marco, solamente dos provincias presentan mejoras: Neuquén y San Juan, en ambos casos con +0,8%. Por el contrario, el resto de los subnacionales sostienen el escenario de caída, siendo La Pampa la más leve (-0,6%) y Tierra del Fuego, en el otro extremo, el más fuerte (-6,3%). En términos absolutos, Neuquén creó 70 empresas y San Juan otras 51; por el contrario, nuevamente registran las mayores pérdidas Buenos Aires (-2.822), Córdoba (-1.573), CABA (-1.160) y Santa Fe (-978), de nuevo explicado por ser los que concentraron el mayor volumen de empresas de todo el país.