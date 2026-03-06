Este año es clave para los gobernadores, muchos buscarán su reelección en el 2027 y la falta de fondos desde Nación se hace cada vez más acuciante. En este sentido, la reforma laboral y el Presupuesto 2026 vuelven más urgente la situación de los mandatarios que tienen cajas jubilatorias provinciales, muchos advierten que la situación empeorará por las dos medidas de Milei. El Ejecutivo abrió las sesiones ordinarias bajo la victoria de haber aprobado no sólo la reforma laboral que pretendía el presidente Javier Milei, sino también el Presupuesto 2026 dónde se determinará en que invertirá el Estado Nacional.