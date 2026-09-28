El yogur natural puede ser una opción saludable para incorporar a la alimentación diaria. Además de aportar proteínas, calcio y otros nutrientes, es un alimento fermentado que puede formar parte de una dieta variada y equilibrada.

Su consumo habitual fue analizado en distintas investigaciones científicas. Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2022 en la revista Public Health Nutrition estudió la relación entre el consumo de yogur y el riesgo de mortalidad por diferentes causas.

Como un beneficio principal para el cuerpo y la salud de las personas, el estudio encontró una asociación entre un mayor consumo de yogur y un menor riesgo de mortalidad.

El yogur natural puede aportar proteínas y calcio, dos nutrientes importantes para el funcionamiento normal del organismo. Las proteínas participan en el mantenimiento de los tejidos y la masa muscular, mientras que el calcio es necesario para mantener los huesos y los dientes.

Además, es un alimento obtenido mediante un proceso de fermentación, en el que intervienen microorganismos utilizados durante su elaboración. La composición final puede variar según el tipo de yogur y el proceso utilizado.

Qué encontró el estudio publicado en 2022

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Public Health Nutrition en 2022 analizó 17 estudios de cohortes para medir la relación entre el consumo de yogur y la mortalidad por todas las causas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.

Los investigadores observaron que un mayor consumo de yogur estaba asociado con un menor riesgo relativo de mortalidad por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares. La asociación fue del 7% y del 11%, respectivamente, al comparar las categorías de consumo más alto con las más bajas.

Es importante aclarar que estos resultados corresponden principalmente a estudios observacionales. Por ese motivo, los investigadores pueden identificar una asociación entre el consumo de yogur y determinados resultados de salud.

Científicos destacan una asociación entre un mayor consumo de yogur y un menor riesgo de mortalidad. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Carlos Martinez Subirats

Por qué el yogur puede formar parte de una alimentación saludable

También existen investigaciones independientes que encontraron una asociación entre el consumo habitual de yogur y un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse dentro del conjunto de la alimentación y los hábitos de vida de cada persona.

El yogur también puede facilitar el consumo de calcio y proteínas. Esto resulta especialmente relevante cuando se utiliza como parte de una alimentación que incluye otros alimentos nutritivos y suficientes fuentes de proteínas.

Para aprovechar sus nutrientes sin sumar grandes cantidades de azúcar, una alternativa sencilla es elegir yogur natural sin azúcar añadido y revisar la información nutricional del envase.

Los yogures saborizados o con preparaciones de frutas pueden contener cantidades importantes de azúcares añadidos, por lo que no son nutricionalmente equivalentes a un yogur natural sin azúcar.

¿Cuánto yogur se puede comer por día?

No existe una cantidad universal de yogur que todas las personas deban consumir diariamente. Las necesidades dependen de la alimentación general, la edad, la actividad física y otros factores individuales.

La evidencia disponible permite considerar el yogur como una fuente de nutrientes que puede integrarse en una dieta equilibrada, especialmente cuando se eligen variedades naturales y con poco o ningún azúcar añadido.