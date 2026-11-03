Una investigación publicada en la revista American Journal of Clinical Nutrition encontró indicios de que la canela espolvoreada en postres podría ayudar a moderar el aumento de glucosa en sangre después de comer.

En esta noticia Beneficios de la canela

La canela es una especia aromática que puede convertirse en una aliada a la hora de preparar postres dulces, ya que su sabor intenso permite darle un dulzor natural a los alimentos sin necesidad de reducir la cantidad de azúcar agregada. Por sus múltiples beneficios, los expertos recomiendan espolvorearla en varios de los platillos.

Incorporarla a la alimentación es sencillo: se puede espolvorear sobre yogures, leche, frutas o preparaciones caseras . Combina con manzanas, peras y naranjas, a las que aporta un aroma y un sabor característicos. De esta manera, permite darles un toque diferente a los postres y disminuir la necesidad de añadir azúcar refinada, sin renunciar al sabor dulce.

Gracias a su aroma y sabor característicos, la canela permite potenciar la sensación de dulzor de los alimentos y disminuir la cantidad de azúcar que se agrega a las recetas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Es un truco ideal para quienes buscan además regular los niveles de azúcar en sangre y favorecer la respuesta del organismo a la insulina , según sugieren algunas investigaciones. Aunque agregarla a los postres no elimina sus calorías ni contrarresta el efecto del azúcar, utilizarla como ingrediente puede hacer la diferencia.

Beneficios de la canela

Una investigación publicada en Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) analizó si consumir diferentes cantidades de canela todos los días puede influir en los niveles de azúcar en sangre de adultos sanos. Para ello, los especialistas observaron los cambios en la glucosa antes y después de las comidas, la hemoglobina glicosilada -un indicador que permite conocer cómo se mantuvieron los niveles de azúcar durante los últimos meses- y el índice de masa corporal (IMC).

El estudio contó con la participación de 41 adultos sanos, que fueron divididos en tres grupos y evaluados durante 40 días. Cada grupo consumió una cantidad diferente de canela por día:

Primer grupo: 1 gramo diario.

Segundo grupo: 3 gramos diarios.

Tercer grupo: 6 gramos diarios.

Antes de comenzar, los participantes se realizaron análisis de sangre para medir sus niveles de glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. También se midió la glucosa dos horas después del desayuno. Estas pruebas se repitieron durante el seguimiento para observar si había cambios.

Resultados del estudio de INH

Los investigadores encontraron que el consumo de canela produjo algunos cambios en los niveles de glucosa en sangre. En particular, observaron que:

Glucosa en ayunas: se registró una diferencia significativa en el grupo que consumió 6 gramos de canela por día.

Glucosa después de comer: los tres grupos mostraron cambios significativos en sus mediciones durante el estudio, independientemente de la cantidad de canela consumida.

Peso e índice de masa corporal: no se encontraron modificaciones significativas.

Hemoglobina glicosilada: tampoco se observaron cambios relevantes en ninguno de los grupos.

Conclusión del estudio sobre el consumo de canela