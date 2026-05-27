Durante décadas, la neurociencia y el psicoanálisis se ignoraron mutuamente. Un nuevo estudio publicado en la revista Entropy rompe ese silencio: concluye que las ideas de Sigmund Freud sobre el funcionamiento de la mente adelantaron, con más de un siglo de anticipación, lo que la neurociencia moderna está comprobando. El hallazgo podría redefinir cómo se entienden y tratan los trastornos psiquiátricos.

La investigación, a cargo de Erik Stänicke y colegas del Departamento de Psicología de la Universidad de Oslo, compara el modelo psicoanalítico clásico con el paradigma predictivo —la teoría dominante en neurociencia, según la cual el cerebro no registra la realidad, sino que la anticipa— y encuentra coincidencias estructurales que van más allá de lo superficial.

¿Por qué la teoría de Freud inquieta a la psiquiatría moderna?

El punto de tensión es este: si ambas disciplinas describen los mismos procesos mentales, la psiquiatría no puede seguir tratándolas como campos separados. La neurociencia ofrece el mecanismo; el psicoanálisis, la experiencia subjetiva de ese mecanismo. Juntas, según el estudio, darían lugar a una psicología más completa.

El ejemplo más claro es el concepto freudiano de proyección: la tendencia a atribuir a otros los propios sentimientos o intenciones. Para la neurociencia, ese fenómeno es la expresión subjetiva de algo más profundo: el cerebro impone sus expectativas previas sobre la realidad , en lugar de actualizarlas. No son dos explicaciones distintas del mismo problema, sino dos niveles de descripción del mismo fenómeno.

De acuerdo con el estudio, si ambas disciplinas describen los mismos procesos mentales, la psiquiatría no puede seguir tratándolas como campos separados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo cambia esto el tratamiento de los trastornos mentales?

La convergencia tiene consecuencias clínicas directas. Síntomas persistentes como la paranoia o la autocrítica extrema dejarían de verse como fallas aisladas del pensamiento para entenderse como patrones de predicción que el cerebro mantiene activos porque le generan certeza, aunque distorsionen la realidad. Esa estabilidad, paradójicamente, es lo que los hace tan difíciles de modificar.

Desde esa lógica, la terapia no puede limitarse a corregir pensamientos: debe generar experiencias relacionales nuevas que el cerebro no pueda ignorar. Es exactamente lo que el psicoanálisis propone desde hace más de un siglo en la relación entre terapeuta y paciente. La neurociencia empieza a explicar por qué funciona.