Cada vez más personas buscan alternativas para cubrir las canas sin recurrir a productos químicos. Uno de los remedios que más popularidad ha ganado es la combinación de bicarbonato de sodio y romero, especialmente recomendada para cabellos oscuros.

Por qué funciona esta combinación

El bicarbonato ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo, lo que contribuye a preservar el color natural del cabello por más tiempo.

El romero, por su parte, actúa como antioxidante y retrasa el envejecimiento capilar gracias a sus ácidos rosmarínico y cafeico.

Además, estimula los melanocitos, las células responsables de producir pigmento, y favorece una mayor hidratación del cabello.

Cómo preparar y aplicar el tratamiento

La receta requiere:

un litro de agua

varias ramitas de romero fresco

tres cucharadas de bicarbonato.

Para su preparación, se hierven juntos durante cinco minutos, se deja enfriar la mezcla y se aplica sobre el cabello desde las raíces hasta las puntas, como si fuera un tinte.

Lo que hay que tener en cuenta antes de usarlo

Uno de los remedios que más popularidad ha ganado para combatir las canas es la combinación de bicarbonato de sodio y romero.

Este remedio no cuenta con respaldo científico, aunque numerosos testimonios avalan sus beneficios.

Aunque esta mezcla de romero y bicarbonato no cuenta con respaldo científico, numerosos testimonios avalan sus beneficios. Imagen generada con Gemini IA

Se recomienda usarlo con moderación, alternarlo con otros tratamientos y tener en cuenta que los resultados varían según cada persona. Para quienes tienen el cabello rubio, los efectos pueden ser menos favorables.