Con el envejecimiento, la regeneración ósea se vuelve menos eficiente por el desequilibrio entre formación y resorción, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis y dificulta la integración de implantes. En este marco, compuestos como la curcumina (de la cúrcuma) y los gingeroles (del jengibre) muestran efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antimicrobianos. A nivel molecular, modulan vías como NF-κB, reducen citoquinas proinflamatorias y favorecen un entorno propicio para la actividad osteoblástica. Estudios preclínicos sugieren que podrían mejorar la osteointegración de implantes y disminuir la colonización bacteriana. Sin embargo, la evidencia en humanos aún es limitada, por lo que su aplicación clínica requiere mayor validación. Con el envejecimiento, se produce una disminución progresiva de la densidad mineral ósea y de la capacidad de regeneración tisular, procesos asociados a un aumento del estrés oxidativo y de la inflamación crónica de bajo grado. En este contexto, compuestos bioactivos presentes en la cúrcuma (como la curcumina) y en el jengibre (principalmente gingeroles y shogaoles) adquieren relevancia por sus efectos biológicos. La curcumina demostró propiedades antiinflamatorias, modulando vías celulares como NF-κB, implicadas en la respuesta inflamatoria, mientras que los compuestos fenólicos del jengibre actúan inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Ambos, además, presentan actividad antioxidante, neutralizando radicales libres y reduciendo el daño celular acumulativo. Estos mecanismos contribuyen no solo a la protección del tejido óseo —al disminuir la resorción ósea mediada por inflamación—, sino también a la preservación de la función articular y muscular. En conjunto, su incorporación en la dieta puede favorecer un envejecimiento más saludable interviniendo sobre procesos fisiopatológicos claves asociados a la edad. Estudios experimentales demostraron que el uso combinado de estos extractos puede mejorar significativamente la unión entre el hueso y los implantes. En pruebas de laboratorio y en modelos animales, se observó que esta mezcla logró duplicar la fuerza de integración en pocas semanas. Este hallazgo resulta clave para personas que requieren prótesis, ya que uno de los principales problemas es la falta de adherencia o el debilitamiento con el tiempo. Otro de los puntos más destacados es su capacidad antimicrobiana. Los investigadores detectaron que el extracto reduce de forma considerable la presencia de bacterias en la superficie de los implantes, un factor crítico en cirugías ortopédicas. También se observaron efectos sobre células cancerosas, con una reducción significativa en su cantidad en zonas cercanas a los implantes tratados, lo que abre nuevas líneas de investigación en oncología. La cúrcuma y el jengibre pueden incorporarse fácilmente a la alimentación diaria, aunque es importante aclarar que sus beneficios sobre la salud ósea y la osteointegración aún no están 100% demostrados en humanos. Entre las formas más habituales de consumo se encuentran: Si bien estos compuestos presentan propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, no reemplazan tratamientos médicos ni garantizan resultados clínicos, especialmente en casos como osteoporosis o implantes.