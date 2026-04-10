Durante décadas, China sostuvo uno de los principios más firmes de su doctrina de política exterior: no establecer bases militares en suelo extranjero. Ese principio acaba de quebrarse de manera formal y definitiva. El gobierno de Xi Jinping confirmó la instalación de su primera base militar permanente fuera del continente asiático en Yibuti, una nación de apenas 23.000 km² enclavada en el Cuerno de África que, contra toda lógica de su tamaño, se convirtió en el tablero de ajedrez más disputado del mundo. La decisión no es fortuita ni reciente: responde a una estrategia de expansión global que China viene ejecutando con precisión quirúrgica durante más de una década, bajo el paraguas de su ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta —también conocida como la Nueva Ruta de la Seda—. Con una inversión confirmada que supera los 500 millones de dólares, esta base no solo cambia el equilibrio de fuerzas en África Oriental. Define las reglas del juego en una región por la que transita cerca del 12% del comercio marítimo global y donde ya conviven, en una tensión apenas contenida, las fuerzas militares de Estados Unidos, Francia, Japón y ahora China. Para comprender el peso estratégico de Yibuti hay que mirar el mapa con ojos de almirante. El país limita en el norte con Eritrea, al oeste con Etiopía, al sureste con Somalia y al este se abre directamente al golfo de Adén, frente al estrecho de Bab el-Mandeb. Este estrecho, cuyo nombre en árabe significa literalmente “Puerta de las Lágrimas”, conecta el Mar Rojo con el océano Índico y funciona como la llave maestra del comercio entre Europa, Asia y Medio Oriente. Cada año, más de 20.000 buques atraviesan este corredor. Por él transita el petróleo del Golfo Pérsico rumbo a los mercados europeos, los contenedores manufacturados en China con destino a los puertos del Mediterráneo y las materias primas africanas que alimentan las cadenas de producción global. Bloquear o controlar Bab el-Mandeb equivale a tener la mano en el grifo de la economía mundial: quien lo domine puede paralizar el suministro energético de Europa en cuestión de días. La inversión china en Yibuti es una señal clara de que Beijing está cambiando su histórico principio de no intervención militar en el exterior. Desde la fundación de la República Popular China en 1949, este principio funcionó como un pilar de su política exterior y como argumento de legitimidad frente a los países en desarrollo, en contraste con el intervencionismo occidental. Sin embargo, la instalación de su primera base militar en Yibuti evidencia que esa doctrina ya no se aplica de manera estricta: China no la abandona formalmente, pero sí la adapta a su nueva condición de potencia global con intereses estratégicos fuera de sus fronteras. Con más de 500 millones de dólares comprometidos, la instalación en Yibuti cuenta con muelle propio capaz de albergar portaaviones y submarinos, almacenes logísticos, helipuertos y sistemas de comunicación de largo alcance. No es una base de apoyo: es una plataforma de proyección de fuerza que permite a la Marina del Ejército Popular de Liberación operar en el océano Índico, el Mar Rojo y el golfo de Adén de forma autónoma y sostenida, sin depender de puertos amigos o acuerdos de escala. Los expertos en defensa señalan que esta base es solo el primer eslabón visible de una cadena más extensa. China mantiene acuerdos portuarios estratégicos en Pakistán (Gwadar), Sri Lanka (Hambantota), Bangladesh, Myanmar y varios puertos africanos que, en un escenario de conflicto, podrían transformarse en instalaciones militares en cuestión de horas. Yibuti tiene la peculiaridad histórica de ser el único lugar del planeta donde Estados Unidos y China mantienen bases militares a menos de 15 kilómetros de distancia entre sí. A eso se suman las instalaciones permanentes de Francia —antigua potencia colonial en la región— y Japón, que estableció allí su único emplazamiento militar en el exterior desde la Segunda Guerra Mundial. Cuatro de las principales fuerzas armadas del mundo, con visiones estratégicas incompatibles, compartiendo espacio aéreo y aguas territoriales en un país más pequeño que Bélgica. Así, la preocupación central no es una guerra declarada entre grandes potencias —un escenario que todos los actores tienen incentivos para evitar—, sino un incidente no planificado que escale fuera de control: un barco chino y uno estadounidense colisionando en aguas disputadas, un malentendido en una intercepción aérea, un ataque erróneo sobre infraestructura en tierra. En el tablero de Yibuti, ese tipo de accidente no es una posibilidad remota. Es, según múltiples centros de análisis geopolítico, el escenario de riesgo con mayor probabilidad de detonación a corto plazo.