La televisión abierta tuvo un incremento superior a 2% en la inversión publicitaria el año pasado.

El año pasado, la inversión publicitaria en México alcanzó un incremento superior a 17% al alcanzar MXN $187,155 millones, de acuerdo con la séptima edición del “Estudio Valor Total Media”, y aunque podría parecer paradójico, los medios que concentraron las mayores alzas fueron la radio (sí, ese aparato que viene en los carros y que tiene programación en vivo) y las revistas.

En entrevista con El Cronista, Josué González, presidente del Consejo Directivo de IAB México, detalló que los medios “tradicionales”, es decir, la televisión abierta, la radio, así como los periódicos y revistas, representan una tercera parte de la inversión total de la publicidad en México.

Por una parte, la radio analógica se mantiene como la reina de la inversión publicitaria en el audio.

En total, el sector de audio, que incluye a la radio analógica, el audio digital y los ingresos adicionales, tuvo un crecimiento de 23.2% anual.

En este sentido, la radio analógica concentró poco más del 87% de la inversión total, con un total de MXN $5,726 millones, prácticamente MXN $1,000 millones más que en 2024.

“La radio analógica tiene un gran peso y se ha recuperado básicamente con una monetización también de digital, es decir, la parte digital de las radios analógicas que está empezando a escalar y ya empieza a jugar un rol considerable”, dijo el especialista.

En el caso de los impresos, las revistas también comienzan a recuperar terreno. El crecimiento anual de la inversión publicitaria en este tipo de medios fue de 25.2%, y les permitió alcanzar MXN $565 millones el año pasado.

“Estamos viendo en 2025 que las revistas vuelven a crecer, especialmente por el interés de los anunciantes y consumidores por contenidos especializados y de alta afinidad en materiales impresos”, dijo el analista.

La televisión respira

Por otra parte, el experto indica que la televisión es una moneda de dos caras: mientras la participación de la televisión abierta logró un incremento anual de 2.6% para alcanzar MXN $34,653 millones, la televisión por cable sufrió un duro golpe, que representó una caída de 18.2% para dejarla en MXN $6,410 millones.

El cambio en la tendencia en la televisión por cable, dijo el experto, se debe a la transición hacia las plataformas de contenido bajo demanda.

“Hay cada vez más inversión y público en la televisión conectada, a la televisión digital”, explicó.

Además, el estudio refiere que el año pasado la inversión publicitaria total en la televisión alcanzó MXN $50,260 millones, un crecimiento de 2.8% frente a 2024.

Este resultado está impulsado principalmente por la televisión conectada (CTV) y compensa la caída en la televisión por cable.

“Esta dinámica confirma a CTV como el principal motor de transformación dentro del ecosistema televisivo mexicano”. Del total de la inversión publicitaria en televisión, 16.4% se fue a las plataformas.

Periódicos agonizan

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para los medios tradicionales, pues los periódicos están en un tobogán que parece no tener fin.

En los últimos dos años revisados, es decir 2024 y 2025, la inversión publicitaria ha registrado caídas de doble dígito.

La de 2025 fue la más profunda, con una contracción de 21.7% para alcanzar MXN $884 millones.