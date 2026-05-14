La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó los conceptos clave del estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Entenderlos es la diferencia entre usarla a favor o caer en deudas difíciles de saldar. El miedo al endeudamiento es una de las razones más comunes por las que muchas personas evitan las tarjetas de crédito. Sin embargo, la Condusef advierte que el problema no está en el plástico, sino en no entender cómo funciona. Usada correctamente, una tarjeta de crédito permite adquirir bienes y servicios sin disponer de efectivo inmediato y construir un historial crediticio sólido, clave para acceder en el futuro a préstamos hipotecarios o automotrices. Usada sin información, puede convertirse en una deuda que crece mes a mes sin control. El estado de cuenta es el documento donde el banco registra todos los movimientos del mes ya sean compras, retiros, transferencias y pagos recibidos. El estado de cuenta, o resumen de la tarjeta, también refleja cuatro conceptos que conviene dominar antes de efectuar compra: El pago mínimo es la opción que ofrecen los bancos para cubrir solo una fracción de la deuda total, generalmente entre el 2% y el 5% del saldo. Si bien permite mantener el historial crediticio al corriente, resulta costosa a largo plazo, ya que el capital restante sigue generando intereses mes a mes, prolongando la deuda de forma indefinida y aumentando su monto de manera considerable. El pago para no generar intereses, en cambio, es la estrategia más eficiente para mantener la salud financiera. Este monto incluye la totalidad de los saldos anteriores, comisiones y parcialidades de compras a meses sin intereses devengados hasta la fecha de corte. Al liquidar esa cifra exacta, el usuario aprovecha el crédito sin pagar un peso extra por él. Si al revisar el estado de cuenta se detecta algún movimiento no reconocido, la Condusef aclara que el usuario tiene hasta 90 días a partir de la fecha de corte para presentar una reclamación formal ante la entidad emisora de la tarjeta.