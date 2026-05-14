Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta) fijó el precio de su oferta pública primaria subsecuente global, con la que busca levantar alrededor de US$387 millones para financiar su estrategia de crecimiento en el mercado industrial mexicano. La empresa informó que colocará 1.19 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio de u$s34.62 por título en EE.UU., así como 58 millones de acciones ordinarias en México a un precio de 59.50 pesos por papel. Cada ADS representa 10 acciones ordinarias de la compañía. La oferta global contempla además una opción de sobreasignación por hasta 10.5 millones de acciones adicionales para los colocadores internacionales, vigente por 30 días. Vesta prevé cerrar la operación el próximo 18 de mayo, sujeto a condiciones habituales de cierre. La desarrolladora y administradora de parques industriales dijo que utilizará los recursos netos obtenidos para impulsar su estrategia de expansión, en medio de una creciente demanda de espacios logísticos y manufactureros vinculados al nearshoring en México. “Vesta comenzará, poco a poco, el desarrollo en ciertos mercados y proyectos. Hicimos buenas adquisiciones de terrenos el año pasado y por eso retomamos proyectos en Ciudad de México y Tijuana, además de los que ya habíamos iniciado en Guadalajara y Querétaro”, dijo Lorenzo Berho durante una llamada con analistas. Barclays, J.P. Morgan y Morgan Stanley participan como coordinadores globales de la transacción, mientras que BofA Securities, BTG Pactual y Santander actúan como colocadores conjuntos. Al cierre del primer trimestre de 2026, Vesta contaba con 231 propiedades industriales y una superficie arrendable de 4 millones de metros cuadrados distribuidos en corredores logísticos y manufactureros estratégicos en México. De acuerdo con directivos de la compañía, Vesta ya cuenta con una hoja de ruta enfocada en proyectos vinculados con tecnología e inteligencia artificial, infraestructura para centros de datos, comercio electrónico, logística y dispositivos médicos. “Seguimos cumpliendo hitos importantes de nuestra estrategia Vesta 2030, basada en la calidad de la cartera, la ejecución disciplinada y la creación de valor a largo plazo”, agregó Berho.