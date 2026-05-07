Que el ejercicio alarga la vida es un hecho bien documentado. Lo que no estaba tan claro era qué deporte lo hace mejor, y por cuánto margen. Un estudio de 25 años acaba de responder esa pregunta con datos concretos, y el resultado sorprendió incluso a los especialistas: el tenis encabeza la lista por una diferencia considerable sobre el resto de las actividades analizadas. El Estudio del Corazón de la Ciudad de Copenhague siguió a 8,577 personas durante un cuarto de siglo y clasificó los deportes según los años de vida que añadían a quienes los practicaban. De acuerdo al estudio, el tenis resultó el ganador absoluto, con una media de 9,7 años adicionales a la expectativa de vida frente a quienes no realizaban ninguna actividad física. Le siguieron: Los hallazgos del estudio danés coinciden con una investigación independiente realizada sobre más de 80,000 adultos voluntarios, que encontró que los deportes de raqueta reducen la mortalidad general en un 47% y la mortalidad cardiovascular en un 56%, cifras que superan ampliamente los beneficios registrados para la natación y el ejercicio aeróbico tradicional. El doctor Daniel Amen, especialista en neurociencia, identifica tres factores que explican por qué estas actividades son tan efectivas y que difícilmente se encuentran juntos en cualquier otro tipo de ejercicio: La conclusión que se desprende de ambas investigaciones es que no todos los ejercicios son iguales cuando se trata de longevidad. La intensidad del esfuerzo importa, pero también importa con quién se hace, qué tan involucrado está el cerebro y qué tan complejo es el movimiento que se exige al cuerpo. Elegir un deporte de raqueta sobre una rutina de cardio solitaria podría ser, según la evidencia acumulada, una de las decisiones más rentables para la salud a largo plazo. Y la barrera de entrada es más baja de lo que parece: el bádminton, el segundo en la lista, es uno de los deportes más accesibles y practicados en parques y gimnasios de todo México.