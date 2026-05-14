El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Externa 017 de 2026, mediante la cual impone nuevas obligaciones a las EPS y demás actores del sistema de salud para garantizar que los pacientes reciban sus medicamentos completos y a tiempo. La medida responde a las quejas por demoras, entregas incompletas y falta de disponibilidad de medicamentos en distintas regiones del país. El Gobierno precisó que la circular busca proteger especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, niños y personas en condición de vulnerabilidad, garantizando la continuidad de los tratamientos. La norma establece que las EPS deben fortalecer el mecanismo de entrega domiciliaria cuando se generen pendientes en la dispensación, garantizando que los medicamentos sean entregados en un plazo no mayor a 48 horas. Además, quedan obligadas a contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación para responder ante contingencias o fallas en la entrega. Las entidades también deberán mantener un flujo oportuno y transparente de recursos hacia gestores farmacéuticos y proveedores, evitando retrasos injustificados que puedan afectar la continuidad de la atención. Asimismo, deben reportar situaciones de escasez o desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos al Sistema de Monitoreo del Abastecimiento del Ministerio. La circular también aborda uno de los problemas más sensibles del sistema: la dependencia de un único oferente para ciertos medicamentos. En esos casos, las entidades deberán contar con planes de mitigación frente a eventuales interrupciones o salidas del mercado, utilizando el mecanismo de importación de medicamentos vitales no disponibles, conforme a lo establecido en la Circular Externa 027 de 2025 del Ministerio y el Auto 525 de 2025 de la Corte Constitucional. En paralelo, el Ministerio, citado por Semana, hizo un llamado a las entidades territoriales para recibir denuncias y quejas de la población en casos de no entrega parcial o total de medicamentos, con el fin de facilitar las acciones de inspección, vigilancia y control sobre las EPS que incumplan las nuevas disposiciones.