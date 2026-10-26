Value Grupo Financiero, firma fundada por Carlos Bremer, enfrenta una etapa de presión financiera y escrutinio sobre sus controles internos, después de que HR Ratings recortara la calificación de Value Casa de Bolsa por el deterioro de sus resultados y el debilitamiento de su posición de solvencia; sumado a la llegada del nuevo auditor.

El ajuste se suma a la perspectiva negativa que Moody’s Local México asignó a la intermediaria bursátil en julio y al cambio de auditor externo anunciado por el grupo, cuya información financiera también estuvo en el centro de atención tras la suspensión temporal de la cotización de sus acciones.

Las alertas de las calificadoras se producen mientras persisten cuestionamientos sobre la valuación de instrumentos de deuda de baja liquidez y se conocen detalles de un acuerdo reparatorio por MXN $490 millones relacionado con operaciones bursátiles realizadas en 2024.

HR Ratings baja la calificación de Value Casa de Bolsa

El 5 de octubre de 2026, HR Ratings redujo la calificación de largo plazo de Value Casa de Bolsa de “A+” a “A-”. La agencia retiró la revisión en proceso y asignó una perspectiva estable.

La decisión respondió al menor desempeño financiero de la intermediaria, sus márgenes operativos negativos y el debilitamiento de su solvencia, de acuerdo con el reporte de la calificadora.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el índice de capitalización de Value Casa de Bolsa se ubicó en 12.8%, por debajo del 13.4% registrado en el mismo periodo de 2025 y del 15.8% contemplado en el escenario base de HR Ratings.

La agencia también señaló que la pérdida neta acumulada en los 12 meses terminados en junio de 2026 ascendió a MXN $545 millones, frente a una pérdida de MXN $69 millones en el periodo comparable de 2025.

La rentabilidad promedio sobre activos se situó en -6% en el segundo trimestre de 2026, frente a -0.7% un año antes. La caída de la rentabilidad estuvo relacionada, entre otros factores, con el comportamiento de otros ingresos y egresos de operación, que registraron un saldo negativo de MXN $478 millones en los 12 meses a junio de 2026, frente a un saldo positivo de MXN $20 millones en junio de 2025.

Los gastos administrativos sumaron MXN $1,727 millones en los últimos 12 meses, por encima de los MXN $1,350 millones del periodo comparable anterior. El índice de eficiencia se ubicó en 54.5%, frente a 47.7% un año antes.

Moody’s mantiene perspectiva negativa para Value Casa de Bolsa

Esta no es la única revisión que registra el grupo financiero. En julio, Moody’s Local México confirmó las calificaciones de Value Casa de Bolsa en “BBB+” para el largo plazo, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.

La decisión de la agencia fue resultado de las presiones persistentes sobre la capitalización y la volatilidad de la rentabilidad de la intermediaria. El índice de capitalización promedió 11.5% durante los últimos tres cierres anuales y el primer trimestre de 2026. En este último periodo, el indicador se ubicó apenas 0.1 puntos porcentuales por encima del límite precautorio regulatorio de 10.5%.

Moody’s señaló que la rentabilidad de la casa de bolsa se vio afectada por eventos de mercado que impactaron sus posiciones propias en 2024 y por el pago de un acuerdo con un cliente en 2025. La agencia también destacó que la entidad había reducido su apetito de riesgo para mitigar parcialmente las presiones sobre su capitalización.

No obstante, Moody’s dijo que la calificación podría mejorar si la rentabilidad muestra una recuperación sostenida y un índice de capitalización de al menos 13.5% durante 12 meses consecutivos. En contraste, una caída por debajo de ese umbral durante dos trimestres consecutivos podría presionar la calificación.

Respecto a la suspensión de la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, Moody´s advirtió que monitoreará el posible impacto de esa situación sobre las operaciones de la casa de bolsa.

Value Grupo Financiero cambia de auditor

En junio pasado, la plaza bursátil mexicana dio a conocer la suspensión de la cotización ante la falta de información financiera anual de 2025. Uno de los elementos que afectaron la entrega del reporte fue la falta de un acuerdo con KPMG, mismo que ue ratificado en septiembre de 2025.

Sin embargo, el pasado 10 de septiembre de este año, Value anunció el nombramiento de Vasset Contabilidad, como nuevo auditor externo. El informe de auditoría correspondiente a los estados financieros de 2025 fue firmado el 18 de septiembre.

Al detalle, el informe de auditoría de 2025 muestra tres párrafos de énfasis. Por un lado, se revela un acuerdo reparatorio por MXN $490 millones con un cliente, relacionado con operaciones bursátiles realizadas en 2024 sin la autorización correspondiente.

El acuerdo contempla pagos mensuales de aproximadamente MXN $17 millones hasta 2028. Al momento de emitirse el informe, la compañía había pagado MXN $150 millones.

La documentación también describe deficiencias de control interno relacionadas con la ejecución de operaciones de clientes sin evidencia suficiente de sus instrucciones, el cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores, la gestión de conflictos de interés y la segregación de funciones. La empresa reportó acciones correctivas y cambios en sus equipos directivos y de gobierno corporativo.