La Biblioteca Vasconcelos fue inaugurada el 6 de mayo de 2006.

La Biblioteca Vasconcelos, ubicada en la colonia Buenavista de la Ciudad de México y considerada como la biblioteca pública más grande de todo México, retomó sus actividades a partir de este sábado 24 de octubre luego de permanecer cerrada durante tres días debido a un conflicto laboral.

La Secretaría de Cultura federal informó que el acuerdo alcanzado con representantes del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) permitió restablecer la atención al público en los horarios habituales.

Biblioteca de MéxicoLa Biblioteca Vasconcelos está situada junto a la antigua estación de trenes de Buenavista y cerca del Tianguis Cultural del Chopo Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué servicios ofrece la Biblioteca Vasconcelos tras su reapertura?

La Secretaría de Cultura comunicó el restablecimiento general de las actividades. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Biblioteca Vasconcelos, entre los servicios que habitualmente ofrece se encuentran:

Consulta de libros en sala: acceso al acervo bibliográfico y a los espacios de lectura.

Préstamo a domicilio: disponible para usuarios con credencial vigente.

Credencialización: trámite gratuito para acceder al préstamo de materiales.

Computadoras con internet: servicio gratuito mediante credencial o registro de uso interno.

Colecciones especializadas: materiales infantiles, musicales, multimedia y en sistema braille.

Actividades culturales: talleres, presentaciones y encuentros de acuerdo con la programación.

Visitas guiadas: recorridos gratuitos que requieren reservación previa.

La biblioteca también cuenta con espacios dirigidos a niños. Entre ellos se encuentra la Sala Infantil, cuya disponibilidad después del conflicto laboral deberá verificarse antes de realizar una visita.

¿Por qué cerró la Biblioteca Vasconcelos?

El cierre de la Biblioteca Vasconcelos comenzó el miércoles 21 de octubre, cuando integrantes de la sección SC-DGB-III del SINAC suspendieron las actividades para exigir mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos sindicales.

La movilización también se extendió a oficinas de la Secretaría de Cultura, generando afectaciones en la atención al público y en algunas actividades que estaban programadas.

El viernes 23 de octubre, la dependencia informó que había alcanzado un acuerdo con los representantes sindicales, lo que permitiría reabrir el establecimiento al día siguiente.

Actualizaciones de la reapertura de la Biblioteca Vasconcelos

El lunes 26 de octubre se llevará a cabo una reunión con representantes del sindicato para revisar las facilidades de tiempo destinadas a actividades gremiales.

La Secretaría de Cultura también destacó una inversión de 14.5 millones de pesos para la rehabilitación del inmueble. Por su parte, los trabajadores solicitraon información relacionada con el alcance de dichas intervenciones.

Por ahora, el anuncio oficial permite anticipar el regreso de la atención general en la Biblioteca Vasconcelos, aunque no confirma que todas las actividades y servicios que fueron suspendidos hayan sido reprogramados o se encuentren completamente normalizados.

Antes de acudir, los visitantes pueden consultar los canales oficiales de la biblioteca o comunicarse al 55 9157 2800 para confirmar la disponibilidad del servicio que necesitan.