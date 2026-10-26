Los ciberataques potenciados por inteligencia artificial (IA) aumentaron 89% durante el último año, mientras que el 82% de las detecciones correspondió a ataques sin malware, de acuerdo con cifras del Global Threat Report 2026 de CrowdStrike, retomadas por KIO IT Services, empresa especializada en servicios de tecnología y ciberseguridad.

Ante este panorama, la compañía advirtió que la creciente utilización de inteligencia artificial y herramientas de automatización está transformando las amenazas digitales, lo que representa nuevos riesgos para la información, las operaciones y la continuidad de los negocios rumbo a 2027.

Edwin Medina, director de Ciberseguridad de KIO IT Services, señaló que estas tecnologías están facilitando la creación de campañas de fraude más convincentes, mediante la suplantación de identidad, la generación de contenidos falsos y la identificación acelerada de vulnerabilidades en los sistemas empresariales.

“La inteligencia artificial está cambiando tanto las capacidades de defensa como las herramientas que utilizan los ciberdelincuentes. Hoy, la ciberseguridad debe entenderse como una condición indispensable para la continuidad de cualquier negocio”, señaló.

La compañía explicó que el uso de herramientas capaces de imitar voces, generar videos falsos mediante deepfakes y elaborar mensajes personalizados está elevando la sofisticación de los intentos de fraude.

Por ello, recomendó fortalecer los protocolos de verificación de identidad, implementar mecanismos de autenticación multifactor y establecer controles adicionales para validar operaciones y transacciones sensibles.

Advierten cinco riesgos para las empresas en 2027

KIO IT Services identificó cinco riesgos que marcarán la agenda de ciberseguridad de las organizaciones durante los próximos meses, entre los que destacan los fraudes impulsados por inteligencia artificial, la exposición de información en la nube, las vulnerabilidades asociadas con agentes de IA, los ataques a sistemas críticos y las amenazas provenientes de proveedores externos.

En el caso de los servicios en la nube, explicó que la creciente adopción de plataformas digitales ha ampliado los puntos de acceso a los sistemas empresariales, por lo que configuraciones incorrectas, permisos excesivos y aplicaciones interconectadas pueden facilitar las intrusiones.

Otro de los desafíos está relacionado con la incorporación de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas, consultar información e interactuar con aplicaciones sin intervención humana constante.

La empresa advirtió que estos sistemas pueden generar riesgos asociados con el uso indebido de permisos, la exposición de información confidencial y la ejecución de instrucciones maliciosas, por lo que será necesario establecer límites a su autonomía y mantener mecanismos de supervisión humana.

Asimismo, alertó que amenazas como el ransomware y las intrusiones a sistemas críticos pueden provocar interrupciones operativas, pérdidas económicas y afectaciones a la reputación de las compañías.

A estos riesgos se suman las vulnerabilidades de proveedores tecnológicos, plataformas externas y socios comerciales, debido a que un incidente en alguna de estas organizaciones puede comprometer la información y los procesos de otras empresas.

Piden anticiparse a los ataques digitales

Frente a estos desafíos, KIO IT Services destacó que la inteligencia artificial también permitirá fortalecer los mecanismos de defensa, mediante el análisis de grandes volúmenes de información, la identificación de comportamientos anómalos y la automatización de acciones para contener amenazas.

Sin embargo, sostuvo que la supervisión humana seguirá siendo indispensable para evaluar las consecuencias operativas de los incidentes y tomar decisiones críticas.

En este sentido, consideró necesario que la ciberseguridad deje de ser una responsabilidad exclusiva de las áreas tecnológicas y se incorpore a las decisiones estratégicas de la alta dirección.