Caen más de 20% los pedidos de negocios sin preparación para El Buen Fin

El 51% de los negocios en línea que no mostraron señales de preparación para El Buen Fin 2025 registró una caída superior al 20% en sus pedidos, reveló Gustavo Bustos, Country Manager de Hostinger México, con base en un estudio realizado por la compañía, quien advirtió que la falta de ajustes en las plataformas digitales puede limitar las oportunidades de venta de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que el análisis contempló 1,125 tiendas en línea en México, en las que se identificaron modificaciones relacionadas con descuentos, cupones y métodos de pago, aunque aclaró que el estudio no consideró las campañas de marketing implementadas por los establecimientos.

“En nuestro estudio identificamos 1,125 tiendas en México y buscamos aquellas que hubieran hecho cambios. En su sitio web, por ejemplo, crear un descuento, crear un cupón, o crear, hacer cambios con sus métodos de pago”, señaló.

Bustos explicó que uno de los principales errores de las pymes consiste en concentrar sus estrategias únicamente en ofrecer descuentos, sin considerar otros elementos que influyen en las decisiones de compra.

Indicó que los consumidores mexicanos cuentan con mayores herramientas para comparar productos y precios, incluida la inteligencia artificial, por lo que las empresas deben garantizar información clara sobre los tiempos de entrega, las condiciones de pago y las características de los artículos.

“Entonces, no es solamente hay que enfocarse en el descuento, sino también en dar diferentes señales de confianza en nuestra tienda, como puede ser claridad en los tiempos de entrega, claridad en los términos del pago”, afirmó.

Asimismo, señaló que los pequeños comercios enfrentan obstáculos para competir con las grandes plataformas de comercio electrónico, principalmente por la percepción de que desarrollar una tienda digital requiere conocimientos técnicos y presupuestos elevados.

Sin embargo, sostuvo que las herramientas de inteligencia artificial han reducido estas barreras, al permitir que incluso negocios unipersonales desarrollen canales de venta digitales con inversiones relativamente bajas.

En ese sentido, destacó que actualmente existen herramientas que permiten crear tiendas en línea en cuestión de horas, lo que facilita la incorporación de nuevos negocios al comercio electrónico.

Prevén crecimiento sostenido del comercio electrónico

Respecto a las expectativas para El Buen Fin 2026, Bustos anticipó que el comercio electrónico mexicano mantendrá su trayectoria de crecimiento, aunque reconoció que la compañía no cuenta con una estimación específica sobre el incremento de las ventas durante esta campaña comercial.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), citadas por el directivo, las ventas del comercio electrónico en México aumentaron 19% durante 2025, comportamiento que colocó al país en el octavo lugar mundial por crecimiento, según lo expuesto por Bustos.

“Entonces, la expectativa es que se mantenga ese crecimiento”, comentó.

Explicó que el auge de las compras digitales registrado durante la pandemia se ha mantenido en los últimos años, por lo que no identifican señales de una desaceleración importante en el mercado mexicano.

En el caso de Hostinger, detalló que las ventas de la compañía en México han registrado incrementos anuales cercanos al 50% durante los últimos cinco años, tendencia que esperan mantener.

No obstante, precisó que estos resultados corresponden al desempeño general de la empresa y no representan una proyección específica para El Buen Fin.

Métodos de pago serán clave para impulsar las ventas

Por otra parte, Bustos destacó que la disponibilidad de diferentes métodos de pago, incluidos los meses sin intereses, representa un factor importante para incrementar las ventas de los negocios digitales.

Explicó que la bancarización en México todavía es limitada, por lo que depender exclusivamente de tarjetas de crédito puede reducir las oportunidades de venta de los establecimientos , especialmente durante temporadas de alta demanda.

“En México la bancarización no es muy alta, entonces sí es importante. No se puede depender solamente de. De método de pago por tarjeta de crédito, sino que se deben incluir todos los métodos de pago alternativo, la mayor cantidad posible”, indicó.

Sobre el riesgo de sobreendeudamiento derivado de las promociones comerciales, el directivo reconoció que los establecimientos tienen una responsabilidad frente a los consumidores, particularmente al comunicar las condiciones de compra y financiamiento.

En ese sentido, consideró que las pymes deben privilegiar la transparencia y evitar estrategias comerciales excesivamente agresivas que puedan afectar la confianza de sus clientes.

“Ser muy transparente en la experiencia de compra realmente sí genera confianza”, sostuvo.

Finalmente, indicó que, si bien noviembre representa uno de los periodos de mayor actividad comercial para Hostinger, enero también registra un repunte en la contratación de sus servicios, debido a que emprendedores y empresas aprovechan el inicio del año para desarrollar nuevos proyectos digitales.