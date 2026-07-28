Ni detergente, ni lavandina: la forma ideal de quitar la grasa acumulada en la alacena

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La cocina es uno de los espacios del hogar que requiere mayor atención en materia de limpieza, ya que en ella se acumulan con facilidad grasa, humedad, restos de alimentos y bacterias que pueden afectar tanto la higiene como el estado de los muebles. Entre los elementos que suelen pasar desapercibidos está la alacena, cuyas puertas y superficies también terminan cubriéndose de grasa debido a la preparación diaria de los alimentos.
Aunque muchas veces no se note a simple vista, la alacena está expuesta a las partículas de grasa que se liberan durante la cocción. Con el paso del tiempo, estos residuos pueden adherirse al mueble, generar malos olores e incluso deteriorar el acabado de la madera o del material con el que está fabricado.
Para evitar este problema, existe un truco casero que utiliza un ingrediente muy común en cualquier cocina: el bicarbonato de sodio. Gracias a sus propiedades limpiadoras, este producto ayuda a desprender la grasa acumulada sin necesidad de recurrir a limpiadores industriales.
El ingrediente de cocina que ayuda a dejar la alacena como nueva
El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar por su capacidad para remover suciedad difícil y neutralizar olores. Combinado con aceite vegetal, forma una pasta que facilita eliminar la grasa adherida a las puertas y superficies de la alacena.
Materiales necesarios
- Aceite vegetal.
- Bicarbonato de sodio.
- Un cepillo de dientes de cerdas suaves.
- Un paño limpio y suave.
Paso a paso para limpiar la grasa de la alacena
- Retira todos los objetos del interior de la alacena y deja las puertas abiertas para trabajar con mayor comodidad.
- Mezcla una pequeña cantidad de aceite vegetal con bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta uniforme.
- Aplica la preparación sobre las zonas con grasa y frota suavemente con el cepillo de dientes, prestando especial atención a las esquinas y molduras.
- Finalmente, retira los residuos con un paño limpio y seco hasta dejar la superficie libre de grasa y con un mejor aspecto.