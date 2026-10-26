Tener una tarjeta de crédito, un préstamo personal y otros financiamientos al mismo tiempo puede dificultar la administración del presupuesto. Cada obligación tiene una fecha de pago, una tasa de interés y condiciones diferentes. Por eso, mantener un registro actualizado es uno de los primeros pasos para conocer el verdadero peso de las deudas sobre las finanzas personales.

Cuando existen varios compromisos, una alternativa que algunas personas pueden analizar es la consolidación de deudas. Esta estrategia consiste en reunir diferentes obligaciones financieras en un solo crédito, con nuevas condiciones de pago y una única mensualidad.

La consolidación puede simplificar la administración porque reduce el número de pagos y fechas de vencimiento que deben controlarse. Sin embargo, no significa que las deudas desaparezcan. El resultado depende de las condiciones del nuevo financiamiento y de que la persona tenga capacidad suficiente para cumplir con la mensualidad.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI en colaboración con la CNBV, mostró que 76.5% de la población de entre 18 y 70 años tenía al menos un producto financiero formal. El dato refleja la importancia de comprender las condiciones de los productos financieros y administrar adecuadamente las obligaciones derivadas del crédito.

Imagen editada con IA por El Cronista (Foto: Pexels) Imagen editada con IA por El Cronista (Foto: Pexels)

Qué revisar antes de consolidar las deudas

Uno de los principales errores es analizar solamente el monto de la nueva mensualidad. Una cuota más baja puede facilitar el presupuesto mensual, pero un plazo más largo puede aumentar la cantidad de intereses pagados durante toda la vigencia del crédito.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar diferentes alternativas, revisar los contratos y prestar atención al Costo Anual Total (CAT). Este indicador permite conocer de manera más amplia el costo de un financiamiento y facilita la comparación entre distintas opciones.

También conviene revisar la tasa de interés, las comisiones, los costos adicionales y las condiciones para realizar pagos anticipados. El Banco de México publica información sobre las tasas y condiciones de diferentes productos financieros, por lo que sus herramientas pueden servir como referencia al momento de comparar alternativas.

Otro punto fundamental es calcular qué porcentaje del ingreso mensual ya está comprometido con deudas. Si los pagos actuales ocupan una parte elevada del presupuesto, asumir un nuevo financiamiento requiere especial cuidado para evitar que la mensualidad afecte gastos esenciales como vivienda, alimentación, transporte o servicios.

Cuando puede analizarse esta alternativa

Dentro de este segmento se encuentra Brío, un crédito de consolidación respaldado por los expertos en deudas de Bravo y dirigido, de acuerdo con la información proporcionada por la marca, a personas que todavía están al corriente con sus pagos, pero consideran que administrar diferentes obligaciones se ha vuelto complicado. El producto busca concentrar distintos compromisos en una sola obligación financiera.

Según la información proporcionada por Brío, la tasa de interés personalizada se ubica entre 16.9% y 44.9%, de acuerdo con el historial del solicitante. Los montos van de $20,000 a $350,000 pesos, con plazos de 12 a 36 meses. El esquema contempla pagos anticipados sin penalización y no requiere aval ni garantías, sujeto a evaluación y a las condiciones vigentes de contratación.

La consolidación puede ser una alternativa para simplificar la administración de varias obligaciones, pero no debería decidirse únicamente porque permite realizar un solo pago. Antes de contratar, es necesario comparar el costo total de las deudas actuales con el nuevo financiamiento y confirmar que la mensualidad sea sostenible.

La decisión debe partir de números concretos. Revisar tasas, plazos, comisiones, CAT y capacidad de pago permite determinar si consolidar realmente mejora la situación financiera o simplemente modifica la forma en que se administran las deudas.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.