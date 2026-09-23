Sebastián La Rosa, médico: “Tardar mucho en quedarte dormido no es buena señal, pero dormirte en dos minutos tampoco es ideal”.

El descanso nocturno suele medirse únicamente por la cantidad de horas que pasamos en la cama, ignorando por completo indicadores clave de nuestra salud neurológica y física. Sin embargo, el médico y profesor universitario Sebastián La Rosa advierte que la forma en que iniciamos el sueño revela secretos profundos sobre nuestro nivel de estrés, fatiga crónica y posibles problemas para dormir o insomnio.

Lejos de ser un proceso simple, lograr dormir bien y conciliar el sueño involucra equilibrios biológicos muy precisos que la ciencia médica actual comienza a desentrañar con rigor.

¿Cuánto tiempo es saludable tardar en quedarse dormido según la medicina?

De acuerdo con las declaraciones del especialista en longevidad en su cuenta de YouTube, la latencia del sueño normal y saludable se sitúa en un punto intermedio de entre 15 y 20 minutos.

Al respecto, el médico afirma: “Tardar mucho en quedarte dormido no es buena señal, pero dormirte en dos minutos tampoco es ideal, porque generalmente indica que estás demasiado agotado. Un punto intermedio, alrededor de 15 a 20 minutos, suele ser más saludable que cualquiera de los extremos”.

Este margen permite que el sistema nervioso transite de forma adecuada por las ondas cerebrales necesarias para apagar la actividad diurna.

Quedarse dormido de inmediato o tardar horas en conciliar el sueño son dos caras de una misma moneda que reflejan alteraciones en el organismo.

Sebastián La Rosa, médico: “Tardar mucho en quedarte dormido no es buena señal, pero dormirte en dos minutos tampoco es ideal”. Magnific

¿Qué significa si tardas mucho tiempo en conciliar el sueño por la noche?

Cuando una persona experimenta dificultades para dormir y supera los 20 minutos dando vueltas en la cama, el doctor La Rosa señala que esto suele ser el reflejo inequívoco de una mente hiperactiva. Esto ocurre porque el cerebro llega a la hora de acostarse con niveles elevados de actividad simpática, estrés laboral o estímulos lumínicos y digitales que impiden bajar las revoluciones.

Para contrarrestarlo, el experto aconseja: “El trabajo profundo para la mañana, evita abrir mails o chats laborales cerca de la hora de acostarte y no elijas la noche para discusiones importantes. A esa hora tienes menos energía y menos tolerancia emocional”.

¿Por qué quedarse dormido en dos minutos tampoco es una buena señal?

Existe la falsa creencia popular de que caer rendido en un par de minutos al tocar la almohada es un superpoder o sinónimo de excelente salud. No obstante, La Rosa aclara que dormirse en dos minutos tampoco es ideal, ya que por lo general denota que el cuerpo arrastra un nivel de fatiga crónica o agotamiento extremo.

En su canal de divulgación médica y en conferencias especializadas sobre el sueño, el facultativo detalla que este colapso rápido oculta una importante deuda de sueño acumulada y una falta de energía sistémica.

¿Cómo influyen el ciclo circadiano y los hábitos nocturnos en el descanso?

Optimizar la calidad del sueño va mucho más allá de la simple duración en la cama; requiere constancia en los horarios para ordenar el ciclo circadiano.

Según las directrices del Dr. La Rosa, un horario de referencia constante reduce los riesgos asociados a la mortalidad y mejora la resiliencia frente al estrés diario.

Claves fundamentales para un buen descanso